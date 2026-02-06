Este alimento que ayuda a reducir el colesterol y destapar las arterias, según un estudio

¿Cuál es el alimento que ayuda a reducir el colesterol según la ciencia?

Para reducir los niveles de colesterol y así los riesgos que el aumento sostenido en el tiempo de este pueden provocar, la ciencia ha revelado un alimento clave. Según los expertos, la avena puede contribuir a este propósito. Proveniente del género de plantas de la familia de las poáceas, considerada esencial en la reducción del colesterol malo (LDL), se ha convertido en un elemento destacado en la dieta recomendada por profesionales de la salud.