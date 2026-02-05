Secciones
Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Muchos alimentos presentes a diario en la mesa parecen saludables, pero en realidad son ultraprocesados. Conocé cuáles son, por qué se los clasifica así y qué impacto pueden tener en la alimentación.

Por LA GACETA Hace 4 Hs

Los alimentos ultraprocesados no siempre se identifican fácilmente. Más allá de las gaseosas o los snacks, existen productos de consumo cotidiano que forman parte de la dieta diaria y que, sin embargo, entran dentro de esta categoría por su nivel de procesamiento y la cantidad de aditivos que contienen.

Reconocerlos es clave para tomar decisiones informadas sobre la alimentación. Diversos especialistas advierten que un consumo frecuente de ultraprocesados puede afectar la calidad nutricional de la dieta, por lo que conocer qué productos lo son —incluso aquellos que parecen inofensivos— resulta fundamental para mejorar los hábitos alimentarios.

Las comidas ultraprocesadas, un riesgo para la salud  

Las sustancias mencionadas a menudo extraídas de aceites, grasas, azúcares, almidones y proteínas, prolongan la vida útil y hacen que los alimentos sean más apetecibles. Según una revisión publicada en febrero, estos ingredientes  estaban directamente relacionados con 32 problemas de salud, incluidos enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes tipo 2, mala salud mental y muerte prematura. Ahora se suma el mal de Parkinson también.

Si bien los alimentos ultraprocesados incluyen las papas fritas y las galletas que los consumidores generalmente identifican como poco saludables, cada vez más incluyen productos comercializados como “saludables”, como cereales para el desayuno, barras de proteínas, leches vegetales y panes. Desde el medio inglés, The Guardian indicaron cuáles son esos más escondidos.

Los alimentos ultraprocesados que no sabías que lo eran

1. Pan

La mayoría de los panes precortados disponibles en los supermercados contienen almidones modificados y aditivos como emulsionantes y gomas vegetales, incluso los panes multicereales o de masa madre que parecen saludables.

2. Carne procesada

La panceta, las salchichas y los fiambres cortados en fetas, como el jamón y el salame, pueden estar llenos de emulsionantes, espesantes, almidones modificados, fibra añadida e incluso colorantes y saborizantes añadidos.

3. Carne vegana

Las “carnes falsas” veganas como hamburguesas, salchichas y tocino pueden estar envasadas en verde y decoradas con plantas, pero están altamente procesadas y a menudo contienen emulsionantes, a diferencia de las fuentes de alimentos integrales de proteína vegetariana como los hongos o los frijoles.

4. Leches vegetales

Muchas leches vegetales y quesos veganos son ultraprocesados y contienen emulsionantes, gomas vegetales, estabilizantes y saborizantes. Sin embargo, algunas omiten los aditivos, como la leche de soja, compuesta únicamente por agua, soja, aceite y sal.

5. Cereal de desayuno

Muchos cereales y bebidas para el desayuno contienen maltodextrinas, colorantes añadidos y proteínas y fibras procesadas.

6. Yogures

Los yogures de sabores suelen contener más aditivos que los yogures naturales. Consulta la lista de ingredientes para ver si contiene espesantes, edulcorantes o saborizantes.

7. Salsas para cocinar

Las salsas en frasco para pasta o salteados a menudo tienen espesantes, potenciadores del sabor o colorantes que no se encontrarían en una salsa hecha desde cero en casa.

8. Margarina

La margarina solo se puede elaborar mediante el ultra procesamiento de aceites vegetales y suele estar enriquecida con emulsionantes y colorantes. La manteca no está ultraprocesada.

