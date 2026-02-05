Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Los alimentos ultraprocesados no siempre se identifican fácilmente. Más allá de las gaseosas o los snacks, existen productos de consumo cotidiano que forman parte de la dieta diaria y que, sin embargo, entran dentro de esta categoría por su nivel de procesamiento y la cantidad de aditivos que contienen.
Reconocerlos es clave para tomar decisiones informadas sobre la alimentación. Diversos especialistas advierten que un consumo frecuente de ultraprocesados puede afectar la calidad nutricional de la dieta, por lo que conocer qué productos lo son —incluso aquellos que parecen inofensivos— resulta fundamental para mejorar los hábitos alimentarios.
Las comidas ultraprocesadas, un riesgo para la salud
Las sustancias mencionadas a menudo extraídas de aceites, grasas, azúcares, almidones y proteínas, prolongan la vida útil y hacen que los alimentos sean más apetecibles. Según una revisión publicada en febrero, estos ingredientes estaban directamente relacionados con 32 problemas de salud, incluidos enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes tipo 2, mala salud mental y muerte prematura. Ahora se suma el mal de Parkinson también.
Si bien los alimentos ultraprocesados incluyen las papas fritas y las galletas que los consumidores generalmente identifican como poco saludables, cada vez más incluyen productos comercializados como “saludables”, como cereales para el desayuno, barras de proteínas, leches vegetales y panes. Desde el medio inglés, The Guardian indicaron cuáles son esos más escondidos.
Los alimentos ultraprocesados que no sabías que lo eran
1. Pan
La mayoría de los panes precortados disponibles en los supermercados contienen almidones modificados y aditivos como emulsionantes y gomas vegetales, incluso los panes multicereales o de masa madre que parecen saludables.
2. Carne procesada
La panceta, las salchichas y los fiambres cortados en fetas, como el jamón y el salame, pueden estar llenos de emulsionantes, espesantes, almidones modificados, fibra añadida e incluso colorantes y saborizantes añadidos.
3. Carne vegana
Las “carnes falsas” veganas como hamburguesas, salchichas y tocino pueden estar envasadas en verde y decoradas con plantas, pero están altamente procesadas y a menudo contienen emulsionantes, a diferencia de las fuentes de alimentos integrales de proteína vegetariana como los hongos o los frijoles.
4. Leches vegetales
Muchas leches vegetales y quesos veganos son ultraprocesados y contienen emulsionantes, gomas vegetales, estabilizantes y saborizantes. Sin embargo, algunas omiten los aditivos, como la leche de soja, compuesta únicamente por agua, soja, aceite y sal.
5. Cereal de desayuno
Muchos cereales y bebidas para el desayuno contienen maltodextrinas, colorantes añadidos y proteínas y fibras procesadas.
6. Yogures
Los yogures de sabores suelen contener más aditivos que los yogures naturales. Consulta la lista de ingredientes para ver si contiene espesantes, edulcorantes o saborizantes.
7. Salsas para cocinar
Las salsas en frasco para pasta o salteados a menudo tienen espesantes, potenciadores del sabor o colorantes que no se encontrarían en una salsa hecha desde cero en casa.
8. Margarina
La margarina solo se puede elaborar mediante el ultra procesamiento de aceites vegetales y suele estar enriquecida con emulsionantes y colorantes. La manteca no está ultraprocesada.