Receta fácil de galletas caseras de avena, nueces y pasas, paso a paso

Las galletas caseras de avena, nueces y pasas son un clásico que nunca pasa de moda, ideal para acompañar el desayuno, la merienda o un café a cualquier hora del día. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta logra un equilibrio perfecto entre textura, dulzura y sabor natural.
En esta versión, recomendada por un Osvaldo Gross, se incorporan claves fundamentales para obtener galletas crocantes por fuera y suaves en su interior, respetando los tiempos de cocción y las proporciones justas. El resultado es una opción casera, rendidora y fácil de replicar, incluso para quienes no tienen experiencia previa en la cocina.
Estas galletas ofrecen un sabor reconfortante y textura irresistible, y son ideales para acompañar un café, té o mates.
Cookies de avena: ingredientes y cómo prepararlos
Ingredientes:
- 160 gramos de manteca/mantequilla
- 250 gramos de azúcar orgánico
- 70 gramos de azúcar blanca
- Dos huevos chicos
- 180 gramos de harina
- Media cucharadita de bicarbonato de sodio
- Una cucharadita de canela molida
- Pizca de sal fina
- 200 gramos de avena arrollada
- 80 gramos de nueces picadas
- 120 gramos de pasas de uva
Preparación:
- Batir la manteca pomada con los dos azúcares hasta blanquear. Unir los huevos. Tamizar la harina con el bicarbonato. Agregar al batido junto con los secos, la avena y la canela. Formar una pasta.
- Agregar las nueces y las pasas. Unir y formar la masa.
- Sacar porciones con una cuchara de helado (unos 70 a 80 gramos por cada cookie)
- Congelar las cookies al menos por una hora antes de hornear para que no se extiendan mucho en la cocción.
- Retirar del frío, poner en placa con papel bien separadas. Acomodar unas mitades de nueces en la superficie
- Hornear a 180 °C por 20 a 25 minutos (salen blandas del horno, pero luego endurecen).