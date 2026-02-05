Secciones
Receta fácil de galletas caseras de avena, nueces y pasas, paso a paso

Crujientes por fuera y tiernas por dentro, estas galletas de avena, nueces y pasas combinan ingredientes simples con técnicas de pastelería profesional para lograr un resultado equilibrado y lleno de sabor.

Por Milagro Corbalán Hace 4 Hs

Las galletas caseras de avena, nueces y pasas son un clásico que nunca pasa de moda, ideal para acompañar el desayuno, la merienda o un café a cualquier hora del día. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta logra un equilibrio perfecto entre textura, dulzura y sabor natural.

En esta versión, recomendada por un Osvaldo Gross, se incorporan claves fundamentales para obtener galletas crocantes por fuera y suaves en su interior, respetando los tiempos de cocción y las proporciones justas. El resultado es una opción casera, rendidora y fácil de replicar, incluso para quienes no tienen experiencia previa en la cocina.

Estas galletas ofrecen un sabor reconfortante y textura irresistible, y son ideales para acompañar un café, té o mates.

Cookies de avena: ingredientes y cómo prepararlos

Ingredientes:

- 160 gramos de manteca/mantequilla

- 250 gramos de azúcar orgánico

- 70 gramos de azúcar blanca

- Dos huevos chicos

- 180 gramos de harina

- Media cucharadita de bicarbonato de sodio

- Una cucharadita de canela molida

- Pizca de sal fina

- 200 gramos de avena arrollada

- 80 gramos de nueces picadas

- 120 gramos de pasas de uva

Preparación:

- Batir la manteca pomada con los dos azúcares hasta blanquear. Unir los huevos. Tamizar la harina con el bicarbonato. Agregar al batido junto con los secos, la avena y la canela. Formar una pasta.

- Agregar las nueces y las pasas. Unir y formar la masa.

- Sacar porciones con una cuchara de helado (unos 70 a 80 gramos por cada cookie)

- Congelar las cookies al menos por una hora antes de hornear para que no se extiendan mucho en la cocción.

- Retirar del frío, poner en placa con papel bien separadas. Acomodar unas mitades de nueces en la superficie

- Hornear a 180 °C por 20 a 25 minutos (salen blandas del horno, pero luego endurecen).

