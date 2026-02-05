¿Cómo lograr un abdomen plano caminando? estas rutinas te ayudarán a perder grasa solo con andar

¿Por qué caminar es tan efectivo para reducir el abdomen?

La razón por la que una caminata puede ser tan efectiva para lograr reducir el tamaño del abdomen se debe a que esta actividad permite quemar calorías y mejorar la composición corporal, reduciendo tanto la grasa subcutánea como la visceral, la cual se acumula en la parte profunda del abdomen y repreesenta un mayor riesgo de problemas graves de salud, como la diabetes tipo dos. "Si se hace suficiente ejercicio para perder el 10% de la grasa corporal, se puede reducir la grasa visceral en un 30%", afirma el Dr. Tim Church, del Centro de Investigación Biomédica Pennington de la Universidad Estatal de Luisiana.