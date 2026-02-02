Estos son los increíbles beneficios de comer avena todos los días y cómo mejora tu salud

Beneficios de la avena: protege la salud cardiovascular

Uno de los aspectos más destacados de la avena es su capacidad para mejorar la salud cardiovascular. Esto se debe en gran parte a su contenido de beta-glucanos, compuestos que ayudan a controlar y reducir el colesterol LDL, comúnmente conocido como "colesterol malo". Además, contribuye a elevar los niveles de colesterol HDL, o "colesterol bueno". La avena también juega un papel en la reducción de la presión arterial, lo que la convierte en una aliada vital para la salud del corazón.