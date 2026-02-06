Pánico en los mercados: Bitcoin sufrió su mayor caída tras el desplome de 2022

De acuerdo con un análisis de CNBC News, la creciente cautela de los tenedores se debe a que muchas de las afirmaciones sensacionalistas sobre el Bitcoin no se materializaron. El instrumento se negoció en gran medida en la misma dirección que otros activos de riesgo, como las acciones, especialmente durante los recientes estallidos geopolíticos y macroeconómicos en Venezuela, Oriente Medio y Europa; además, su adopción como forma de pago de bienes y servicios ha sido mínima.