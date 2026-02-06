Secciones
Pánico en los mercados: Bitcoin sufrió su mayor caída tras el desplome de 2022

La criptomoneda más importante del mundo registró valores mínimos, siendo su peor marca en años. En las últimas horas logró recuperarse aunque los inversores aún no cantan victoria.

Hace 2 Hs

El otrora aclamado "oro digital" se convirtió en el principal foco de dudas y especulaciones por parte de los grandes inversores. En una madrugada histórica, la criptomoneda más importante del globo, el Bitcoin, registró sus peores números desde el desplome de 2022. Sin embargo, el activo logró recuperarse posteriormente, aunque está muy lejos de los máximos que le otorgaron el prestigio de reserva de valor única.

La divisa virtual cayó brevemente por debajo de los U$S 61.000 el jueves por la noche y en las primeras horas del viernes, perforando el nivel clave de los U$S 70.000. Se trata del suelo más bajo en 15 meses desde la asunción del presidente Donald Trump, quien apoyó arduamente a la industria.

Baja máxima a poco de su pico histórico

El token más famoso del mercado perdió el 50% de su valor desde su cresta máxima, en una semana inusual que contrasta abismalmente con los picos registrados en octubre, donde la moneda alcanzó los U$S 126.000 a principios de mes. Esta contracción del 30% en tan solo siete días se profundizó tras la sesión nocturna. Posteriormente, la cotización logró recuperarse acercándose a su valor preelectoral.

“En nuestra opinión, estas ventas constantes indican que los operadores tradicionales están perdiendo interés y el pesimismo general sobre las finanzas descentralizadas está creciendo”, afirmó el miércoles la analista de Deutsche Bank, Marion Laboure, en una nota a sus clientes.

¿Qué está pasando con el Bitcoin?

De acuerdo con un análisis de CNBC News, la creciente cautela de los tenedores se debe a que muchas de las afirmaciones sensacionalistas sobre el Bitcoin no se materializaron. El instrumento se negoció en gran medida en la misma dirección que otros activos de riesgo, como las acciones, especialmente durante los recientes estallidos geopolíticos y macroeconómicos en Venezuela, Oriente Medio y Europa; además, su adopción como forma de pago de bienes y servicios ha sido mínima.

El Bitcoin cayó casi un 40% en el último año. Otras altcoins también se están desplomando: Ether retrocedió un 33% en este período, mientras que Solana alcanzó los U$S 88,42 el jueves, su mínimo en dos años. Esta última moneda bajó casi un 40% en la semana.

Algunos operadores sugirieron que los U$S 70.000 representan una barrera psicológica a tener en cuenta, y una ruptura persistente por debajo de ese límite podría desencadenar nuevos retrocesos. James Butterfill, jefe de investigación de Coinshares, advirtió que este valor se perfila como un “umbral determinante” para el sentimiento del mercado.

