ARCA fiscalizará las billeteras virtuales en dólares y en ciptomonedas

Entre 2025 y 2027 se consolidará una red internacional de intercambio de información fiscal entre EEUU, Europa y la OCDE, este sistema significará que quienes posean criptomonedas o dólares en billeteras extranjeras ya no podrán mantener estos activos fuera del radar de ARCA. Como señala la experta Micaela Benayas para Nerdteam, las billeteras virtuales están cada vez más en el radar fiscal, por lo que declararlas ya no es opcional. Esto incluye a freelancers, desarrolladores, diseñadores, consultores y otros profesionales que cobran a través de billeteras virtuales, bancos digitales o plataformas de pago internacionales.