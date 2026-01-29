ARCA fiscalizará las billeteras virtuales en dólares y en ciptomonedas

A partir de este año, ARCA implementará una nueva fiscalización internacional que transformará el control sobre billeteras digitales de dólares y criptomonedas. Esta medida se enmarca en una coordinación global con Estados Unidos, Europa y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para garantizar la transparencia fiscal a nivel mundial.
Entre 2025 y 2027 se consolidará una red internacional de intercambio de información fiscal entre EEUU, Europa y la OCDE, este sistema significará que quienes posean criptomonedas o dólares en billeteras extranjeras ya no podrán mantener estos activos fuera del radar de ARCA. Como señala la experta Micaela Benayas para Nerdteam, las billeteras virtuales están cada vez más en el radar fiscal, por lo que declararlas ya no es opcional. Esto incluye a freelancers, desarrolladores, diseñadores, consultores y otros profesionales que cobran a través de billeteras virtuales, bancos digitales o plataformas de pago internacionales.
En Argentina, las billeteras registradas localmente como Mercado Pago, Naranja X y Prex, además de las cuentas bancarias en dólares, reportan información automáticamente a ARCA. Esto ocurre cuando estas plataformas funcionan como proveedores de servicios de pago y administran cuentas o flujos de dinero que superan los umbrales establecidos por el organismo.
Para billeteras internacionales como Dólar App, Taken, LB Finanzas, PayPal, Payoneer, Revolut, N26, Wise, Paysera, Monese, Bunq, Skrill, Neteller y Verse, el flujo de información también existe cuando la billetera está regulada localmente. Estas plataformas operan generalmente bajo regulación europea, lo que las integra en el sistema de intercambio automático de información donde EEUU y Europa actúan como nodos emisores.
Desde 2026, los nuevos acuerdos fiscales permitirán a ARCA recibir datos de plataformas internacionales utilizadas por profesionales argentinos que brindan servicios al exterior. En consecuencia, la información relacionada con cuentas, saldos y transacciones comenzará a ser compartida automáticamente con ARCA en el marco de los intercambios previstos por los acuerdos internacionales. Cualquier fintech o aplicación que opere formalmente dentro de un marco regulado quedará sujeta a los mismos regímenes de información que cualquier otro actor del sistema financiero.
ARCA publicó una resolución que modificó el criterio para la ubicación de información de las billeteras: pasó de reportar operaciones individuales a informar toda la historia del sujeto fiscal. Esto es un modelo de observación continua que entiende al contribuyente como unidad económica permanente en un entorno digital que es creciente, móvil y transfronterizo. La norma habilita la construcción de perfiles fiscales integrales que cruzan información de wallets, exchanges, movimientos históricos, saldos y trazabilidad completa.