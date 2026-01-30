Compran más dólares, pero el Riesgo País dejó de descender

De todos modos, el índice se mantiene en torno a valores mínimos que no se registraban desde junio de 2018. Cuando asumió Javier Milei, el riesgo país se movía por encima de los 1.900 puntos. Desde aquel momento fue bajando y durante la primera parte de 2025 osciló entre 600 y 800 unidades. Tuvo un pico más reciente, superior a los 1.400 puntos, en septiembre del año pasado, cuando el kirchnerismo ganó las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el triunfo oficialista en octubre desencadenó una nueva etapa de descenso, comenta el sitio TN.com.