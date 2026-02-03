El Banco Central sigue con su dinámica compradora

La acumulación de reservas es una de las metas que la administración del presidente Javier Milei acordó, en abril pasado, con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese organismo tiene previsto enviar este mes a sus técnicos para que realicen la segunda revisión de metas, entre ellas, la situación del Banco Central y el poder de fuego de sus reservas. En el camino, la Argentina tiene que pagarle unos U$S 878 millones por intereses de la deuda. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó la maniobra por la cual el Gobierno argentino adquirió Derechos Especiales de Giro (DEG) para el pago de los intereses de la deuda externa. En un posteo en X, Caputo calificó como “falso” una nueva supuesta ayuda del secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la Argentina y explicó: “el país está simplemente pagando los intereses al FMI. Esos intereses se pagan en DEG”.