Cómo preparar un licuado de avena para deshinchar el vientre rápido

Este licuado también puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre, suprimir el apetito y promover la salud hepática al estimular la producción de lecitina.

Hace 3 Hs

La hinchazón abdominal es un problema común que puede ser causado por diversos factores, desde comer en exceso hasta padecer condiciones médicas más serias. Sin embargo, la alimentación juega un papel crucial en la prevención y el alivio de este malestar. Un licuado de avena y manzana puede ser una excelente opción para desinflamar el vientre y promover una buena salud digestiva.

Causas comunes de la hinchazón abdominal

La hinchazón abdominal puede ser el resultado de comer en exceso, tragar aire o consumir alimentos con alto contenido de fibra. 

También puede estar asociada a condiciones médicas como el síndrome de intestino irritable, la intolerancia a la lactosa o los quistes ováricos. Sin embargo, existen otras condiciones más serias que también pueden causar este problema, como la ascitis, los tumores o problemas con el páncreas.

Beneficios del licuado de avena y manzana

La avena es considerada un superalimento debido a su alto contenido de nutrientes, incluyendo carbohidratos de lenta absorción, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y fibra soluble como el beta-glucano. Estos nutrientes ayudan a mantener la saciedad, mejorar la digestión y reducir la inflamación abdominal.

Por otro lado, la manzana es rica en antioxidantes y fibras como la pectina, que contribuyen a la eliminación de toxinas, mejoran la absorción de agua en el intestino y promueven la salud intestinal y el sistema inmunológico.

Receta del licuado de avena y manzana

Para preparar esta bebida saludable, necesitarás los siguientes ingredientes:

200 ml de agua.

3 cucharadas de avena (60 g).

1 manzana verde.

Unas gotas de jugo de limón.

Una pizca de canela en polvo.

2 cubitos de hielo.

Instrucciones:

Remoja la avena en agua durante la noche para que esté lista para usar en la mañana.

Lava y corta la manzana en trozos, manteniendo la piel para conservar sus beneficios.

En una licuadora, combina la avena remojada, la manzana, el agua, el jugo de limón y la canela en polvo. Mezcla hasta obtener una consistencia homogénea.

Si lo deseas, agrega los cubitos de hielo para refrescar la bebida.

Sirve y disfruta este delicioso licuado en tus desayunos para ayudar a desinflamar tu vientre y mejorar tu salud digestiva.


