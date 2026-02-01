Esta hierba para el mate ayuda a calmar el dolor de estómago y aliviar la indigestión
Consumida desde hace generaciones, esta hierba que se suma al mate es reconocida por sus propiedades digestivas. Puede ayudar a calmar el dolor de estómago, aliviar la indigestión y reducir el malestar después de las comidas.
El mate es una de las infusiones más consumidas en la Argentina y, además de su valor cultural, puede convertirse en un aliado para el bienestar digestivo cuando se combina con determinadas hierbas naturales. Algunas de ellas son utilizadas desde hace décadas por sus efectos positivos sobre el sistema digestivo y su capacidad para aliviar molestias frecuentes.
En ese grupo se destaca una hierba que, agregada al mate, puede ayudar a calmar el dolor de estómago y aliviar la indigestión, problemas habituales asociados al estrés, a comidas pesadas o a hábitos alimentarios desordenados. Su uso tradicional y sus propiedades la posicionan como una opción natural cada vez más elegida.
La hierba que podemos incorporar al mate para aliviar el dolor estomacal
Incorporar la manzanilla al mate puede aportar múltiples beneficos digestivos y a la vez agregar un sabor suave y reconfortante que podemos disfrutar. Se trata de una hierba que destaca por sus propiedades antiinflamatorias y relajantes reconocidas a nivel mundial.
La manzanilla es ampliamente conocida por ser un remedio natural eficaz contra la inflamación abdominal. Según un estudio de la Universidad de Londres, sus componentes ayudan a relajar los músculos estomacales, reduciendo calambres, espasmos y molestias digestivas en general. Además, su consumo regular podría favorecer la reducción de la hinchazón y contribuir a una sensación de bienestar.
Una investigación iraní reveló que quienes consumieron infusiones de manzanilla tras cada comida durante ocho semanas notaron una disminución notable en la inflamación abdominal, lo que respalda su efectividad como complemento digestivo.
Otros beneficios de incorporar la manzanilla en nuestra dieta
Además de ser un excelente digestivo, la manzanilla puede ser un gran aliado para combatir el estrés y mejorar la calidad del sueño. Gracias a sus propiedades relajantes, esta hierba contribuye a aliviar la tensión y a fortalecer el sistema inmunológico, lo que la convierte en una opción ideal para incorporar a tu día a día.
La manzanilla puede beberse sola, sin la necesidad de incorporarse al mate. Un consejo práctico es preparar una infusión de esta hierba antes de dormir, ya sea sola o como complemento de tu mate nocturno. Esto no solo ayudará a la digestión, sino que también favorecerá un descanso más reparador.