Avena nocturna para bajar de peso: ¿qué es y cómo prepararla?

Además de su comodidad, la avena nocturna aporta nutrientes esenciales como fibra, proteínas y vitaminas, que ayudan a mejorar la digestión y a mantener la sensación de saciedad por más tiempo. Paula Valiente, nutricionista, explica a CuídatePlus que la avena “ayuda contra el estreñimiento, sirve de apoyo a nivel digestivo, es rica en antioxidantes como los flavonoides, controla el azúcar en sangre y, además, genera saciedad”, lo que la convierte en una excelente opción para dietas de pérdida de peso.