Avena nocturna para bajar de peso: ¿qué es y cómo prepararla?

La avena nocturna se convirtió en una de las opciones preferidas para quienes buscan adelgazar de manera saludable sin renunciar al sabor ni a la practicidad. Su preparación simple y rápida, combinando avena, líquidos como leche o yogur y frutas, permite que los ingredientes se hidraten durante la noche, ofreciendo un desayuno listo al despertar.
Además de su comodidad, la avena nocturna aporta nutrientes esenciales como fibra, proteínas y vitaminas, que ayudan a mejorar la digestión y a mantener la sensación de saciedad por más tiempo. Paula Valiente, nutricionista, explica a CuídatePlus que la avena “ayuda contra el estreñimiento, sirve de apoyo a nivel digestivo, es rica en antioxidantes como los flavonoides, controla el azúcar en sangre y, además, genera saciedad”, lo que la convierte en una excelente opción para dietas de pérdida de peso.
Avena: cuáles son sus beneficios y cuándo es ideal incorporarla a la dieta
La avena es uno de los cereales más completos y consumidos a nivel mundial, reconocida no solo por su sabor suave y versatilidad, sino también por su alto valor nutricional. Rica en fibra soluble, proteínas, vitaminas del complejo B y minerales como hierro y magnesio, este alimento aporta múltiples beneficios para la salud, especialmente para la digestión, el corazón y el control del colesterol.
Consumir avena de manera regular puede ayudar a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, mejorar la función intestinal y generar sensación de saciedad, lo que la convierte en un aliado importante para quienes buscan controlar el peso. Además, estudios han demostrado que la fibra beta-glucano presente en la avena puede reducir el colesterol LDL, contribuyendo a la salud cardiovascular.
En cuanto al momento del día, los nutricionistas recomiendan consumir avena principalmente en el desayuno o como colación matutina. Al ingerirse por la mañana, sus carbohidratos de liberación lenta proporcionan energía sostenida durante varias horas, evitando picos de hambre y favoreciendo el rendimiento físico y cognitivo. No obstante, también puede incorporarse en la merienda o incluso en preparaciones nocturnas.
Su versatilidad permite prepararla de muchas formas: cocida, en batidos, en yogur o como base de recetas dulces y saladas. Esta adaptabilidad, junto con sus beneficios comprobados, explica por qué la avena se mantiene como un alimento estrella en dietas equilibradas y planes de alimentación saludable.
Avena nocturna: una opción sencilla y saludable
Una forma popular y nutritiva de consumir avena es prepararla como avena nocturna (overnight oats). Esta receta es ideal para quienes no tienen tiempo por las mañanas y ofrece una absorción lenta de la glucosa, lo que ayuda a mantener controlados los niveles de azúcar en sangre. Vicente Climente, experto de la Universidad Europea, recomienda la siguiente receta:
Ingredientes:
Media taza de copos de avena
Una taza de leche desnatada o bebida vegetal sin azúcar
Una cucharada de semillas de chía
Media cucharadita de canela en polvo
Edulcorante al gusto (opcional)
Frutas frescas o frutos secos para decorar
Preparación:
En un frasco o recipiente, mezcla la avena, la leche, las semillas de chía y la canela (y, si se desea, el edulcorante).
Cierra el frasco y déjalo en la nevera durante la noche.
Por la mañana, remueve la mezcla y añade las frutas frescas o los frutos secos antes de consumirla.
La avena entera o en copos es la mejor forma de consumirla, ya que conserva su fibra, tiene un menor procesamiento y un índice glucémico más bajo, señala Valiente.