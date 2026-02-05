Secciones
Así tenés que preparar el batido mágico para desinflamar el vientre por las mañanas y comenzar el día con energía

Lleva solo dos ingredientes y es un gran aliado para la digestión.

El batido que ayuda a desinflamar la panza por las mañanas. El batido que ayuda a desinflamar la panza por las mañanas. Cocina Vital
Hace 1 Hs

Despertar por las mañanas con el vientre inflamado, también conocido como distensión abdominal, puede ser producto de comer en exceso la noche anterior o con alto contenido de fibra. Sin embargo, se pueden contrarrestar estos efectos indeseados con un poderoso batido que te ayudará a recuperar la figura.

La hinchazón abdominal puede ser provocada por alguna afectación de salud, por lo que es recomendable consultar con un profesional médico. Sin embargo, las comidas suelen tener un rol protagonista en estas situaciones.

Cuál es el batido mágico para despertar con el vientre plano

Si te levantas con el abdomen inflamado, podés probar con desayunar este batido mágico que promete bajar la hinchazón al facilitar la digestión, y arrancar el día con la mejor energía.

Con solo dos ingredientes principales el resultado final será único y desearás tomarlo todos los días por su refrescante sabor. Se trata de una preparación con manzana y avena.

Beneficios de la avena

La avena es considerada un superalimento por ser uno de los productos más completos. Aporta al organismo carbohidratos de lenta absorción, lo que genera sensación de saciedad, procesa mejor los nutrientes y ayuda a la digestión. Es un cereal rico en proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y fibra soluble.

Propiedades de la manzana

Esta es una fruta que ayuda al organismo a liberar toxinas gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Su consumo habitual puede ayudar no solo a desinflamar el vientre sino también a tratar cualquier problema del sistema digestivo.

Cómo preparar el batido mágico para desinflamar el vientre

Para su elaboración, se necesitan estos ingredientes:

200 mililitros de agua.

Tres cucharadas de avena (60 gramos).

Una manzana verde.

Unas gotas de jugo de limón.

Un poquito de canela en polvo.

Dos cubitos de hielo.

Preparación:

Dejar la noche anterior las cucharadas de avena en remojo con algo menos de un vaso de agua.

Lavar bien la manzana verde y se corta en trozos. Es conveniente consumirla con piel, puesto que es en la cáscara donde se encuentran muchos de sus beneficios.

Añadir la manzana, la avena en remojo y el vaso de agua. Agregar las gotas de jugo de limón y un poco de canela en polvo.

Mezclar en batidora hasta obtener un licuado homogéneo.

Tip: Agregar el hielo tritura y consumir bien frío en el desayuno.

