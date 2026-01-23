Tener picos de azúcar en sangre se relacionó con un riesgo 69% mayor de padecer Alzheimer

En el último tiempo, internet “redescubrió” los picos de azúcar, un mecanismo biológico que ocurre cada vez que comemos algo demasiado rico en carbohidratos y que podría influir en el aumento de peso. Así, el discurso “fitness” se volcó de reducir el consumo de frituras o alimentos procesados a evitar que el azúcar en sangre se dispare en proporciones descomunales en el organismo. Y mientras las cuestiones de peso inundan las conversaciones, la ciencia descubre otro aspecto de este fenómeno: la relación entre la diabetes, la resistencia a la insulina y la demencia.