La Secretaría del Mercosur abrió una vacante en tecnología exclusiva para argentinos

La Secretaría del Mercosur abrió una convocatoria dirigida exclusivamente a argentinos con formación y experiencia en tecnologías de la información. Se trata del llamado a concurso SM N° 03/25 para cubrir un cargo de Asistente Técnico en el Sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación, con sede en Montevideo y salario en dólares.
El perfil buscado combina conocimientos técnicos, experiencia en soporte a usuarios y manejo de infraestructura informática con un requisito poco habitual en este tipo de búsquedas: comprender el funcionamiento del proceso de integración del Mercosur y manejar, de forma operativa, los dos idiomas oficiales del bloque, español y portugués.
La inscripción ya está abierta y se extenderá hasta el 18 de febrero de 2026. El proceso de selección incluye evaluación de antecedentes, prueba escrita, entrevista y evaluación psicotécnica.
Qué perfil buscan
El llamado exige como requisitos mínimos tener nacionalidad argentina, estudios secundarios completos y estudios universitarios en áreas como Sistemas, Computación o Informática. También se pide experiencia comprobable en el área y conocimientos de sistemas operativos Windows y Linux.
Además, el candidato debe conocer el proceso de integración del Mercosur y poder desempeñarse tanto en español como en portugués. El límite de edad es 61 años.
Se valorarán certificaciones en tecnologías de la información, experiencia en resolución de problemas de conectividad, gestión de usuarios, redes LAN, protocolos TCP/IP, modelo OSI, manejo de Active Directory y soporte a usuarios en entornos corporativos con sistemas de tickets.
Qué tareas deberá cumplir
El asistente técnico brindará soporte presencial a usuarios, apoyará reuniones del Mercosur en aspectos informáticos y participará en la actualización de inventarios tecnológicos y configuraciones.
También asistirá en la modernización de la infraestructura, mantenimiento de la red local, gestión de usuarios y monitoreo de sistemas, siempre bajo la coordinación del Asesor Técnico y del Director de la Secretaría.
Cómo es el proceso de selección
La selección se realiza en tres etapas. Primero, una preselección de hasta diez candidatos según formación y experiencia. Luego, una prueba escrita y una entrevista, que pueden desarrollarse en español y portugués y que evaluarán tanto conocimientos técnicos como nociones sobre el Mercosur.
La prueba escrita será presencial en Montevideo u otra ciudad a definir. Finalmente, se conformará una terna y los candidatos deberán realizar una evaluación psicotécnica y presentar estudios clínicos.
Condiciones laborales y salario
El cargo tiene dedicación exclusiva, con una jornada de cinco días semanales y ocho horas diarias. El salario mensual es de U$S 1.917.
Además, la normativa del Mercosur prevé beneficios como ayuda para alquiler, cobertura médica, ayuda escolar para hijos, gastos de traslado y mudanza, aguinaldo, licencia anual y fondo de previsión, según cada caso. El contrato inicial es por un año y luego puede extenderse por períodos de tres años renovables.
Cómo inscribirse
Para postularse, los interesados deben completar la ficha de inscripción, firmarla y enviarla por correo electrónico junto con el currículum según modelo oficial, una foto reciente y la documentación que respalde identidad, formación y experiencia.
Todo debe enviarse a rrhh@mercosur.int. Solo se considerará la información del CV que cuente con respaldo documental. La Secretaría confirmará la inscripción por correo electrónico.
Las consultas pueden realizarse también por teléfono al +59 8 24129024 interno 2405.