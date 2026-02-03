La Secretaría del Mercosur abrió una vacante en tecnología exclusiva para argentinos

La Secretaría del Mercosur abrió una convocatoria dirigida exclusivamente a argentinos con formación y experiencia en tecnologías de la información. Se trata del llamado a concurso SM N° 03/25 para cubrir un cargo de Asistente Técnico en el Sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación, con sede en Montevideo y salario en dólares.