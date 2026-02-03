Secciones
SociedadActualidad

La Secretaría del Mercosur abrió una vacante en tecnología exclusiva para argentinos

El puesto ofrece un salario mensual de U$S 1.917, beneficios por traslado y alquiler, y tenés tiempo hasta el 18 de febrero para enviar por mail el formulario, el CV y los comprobantes.

CONVOCATORIA. El Mercosur busca un asistente técnico argentino para su área de tecnologías de la información. CONVOCATORIA. El Mercosur busca un asistente técnico argentino para su área de tecnologías de la información. / MERCOSUR
Hace 1 Hs

La Secretaría del Mercosur abrió una convocatoria dirigida exclusivamente a argentinos con formación y experiencia en tecnologías de la información. Se trata del llamado a concurso SM N° 03/25 para cubrir un cargo de Asistente Técnico en el Sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación, con sede en Montevideo y salario en dólares.

El perfil buscado combina conocimientos técnicos, experiencia en soporte a usuarios y manejo de infraestructura informática con un requisito poco habitual en este tipo de búsquedas: comprender el funcionamiento del proceso de integración del Mercosur y manejar, de forma operativa, los dos idiomas oficiales del bloque, español y portugués.

La inscripción ya está abierta y se extenderá hasta el 18 de febrero de 2026. El proceso de selección incluye evaluación de antecedentes, prueba escrita, entrevista y evaluación psicotécnica.

Qué perfil buscan

El llamado exige como requisitos mínimos tener nacionalidad argentina, estudios secundarios completos y estudios universitarios en áreas como Sistemas, Computación o Informática. También se pide experiencia comprobable en el área y conocimientos de sistemas operativos Windows y Linux.

Además, el candidato debe conocer el proceso de integración del Mercosur y poder desempeñarse tanto en español como en portugués. El límite de edad es 61 años.

CONVOCATORIA. El Mercosur busca un asistente técnico argentino para su área de tecnologías de la información. CONVOCATORIA. El Mercosur busca un asistente técnico argentino para su área de tecnologías de la información. / CAPTURA DE PANTALLA

Se valorarán certificaciones en tecnologías de la información, experiencia en resolución de problemas de conectividad, gestión de usuarios, redes LAN, protocolos TCP/IP, modelo OSI, manejo de Active Directory y soporte a usuarios en entornos corporativos con sistemas de tickets.

Qué tareas deberá cumplir

El asistente técnico brindará soporte presencial a usuarios, apoyará reuniones del Mercosur en aspectos informáticos y participará en la actualización de inventarios tecnológicos y configuraciones.

También asistirá en la modernización de la infraestructura, mantenimiento de la red local, gestión de usuarios y monitoreo de sistemas, siempre bajo la coordinación del Asesor Técnico y del Director de la Secretaría.

Cómo es el proceso de selección

La selección se realiza en tres etapas. Primero, una preselección de hasta diez candidatos según formación y experiencia. Luego, una prueba escrita y una entrevista, que pueden desarrollarse en español y portugués y que evaluarán tanto conocimientos técnicos como nociones sobre el Mercosur.

La prueba escrita será presencial en Montevideo u otra ciudad a definir. Finalmente, se conformará una terna y los candidatos deberán realizar una evaluación psicotécnica y presentar estudios clínicos.

Condiciones laborales y salario

El cargo tiene dedicación exclusiva, con una jornada de cinco días semanales y ocho horas diarias. El salario mensual es de U$S 1.917.

Además, la normativa del Mercosur prevé beneficios como ayuda para alquiler, cobertura médica, ayuda escolar para hijos, gastos de traslado y mudanza, aguinaldo, licencia anual y fondo de previsión, según cada caso. El contrato inicial es por un año y luego puede extenderse por períodos de tres años renovables.

Cómo inscribirse

Para postularse, los interesados deben completar la ficha de inscripción, firmarla y enviarla por correo electrónico junto con el currículum según modelo oficial, una foto reciente y la documentación que respalde identidad, formación y experiencia.

Todo debe enviarse a rrhh@mercosur.int. Solo se considerará la información del CV que cuente con respaldo documental. La Secretaría confirmará la inscripción por correo electrónico.

Las consultas pueden realizarse también por teléfono al +59 8 24129024 interno 2405.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pareceres: el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Pareceres: el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Batalla entre gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre vs Temu

Batalla entre gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre vs Temu

Carnaval 2026 en Argentina: dónde se viven los festejos más grandes y espectaculares del país

Carnaval 2026 en Argentina: dónde se viven los festejos más grandes y espectaculares del país

Lo más popular
El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía
1

El ataque a un joven en Tafí del Valle: un fiscal rechazó las detenciones pedidas por la Policía

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara
2

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?
3

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo
4

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle
5

Detuvieron en Concepción a uno de los sospechosos del ataque a un joven en Tafí del Valle

Mariano Campero: Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán
6

Mariano Campero: "Vamos a trabajar para terminar con el peronismo en Tucumán"

Más Noticias
Pesar por la muerte de Ariel Lapetina, un periodista querido y respetado por sus colegas

Pesar por la muerte de Ariel Lapetina, un periodista querido y respetado por sus colegas

Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

Descubrimiento inesperado: una conocida vacuna podría retrasar la demencia

Descubrimiento inesperado: una conocida vacuna podría retrasar la demencia

Hay alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las provincias afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las provincias afectadas?

El boom de febrero: precios más bajos y menos gente, la estrategia de los que viajan ahora

El "boom" de febrero: precios más bajos y menos gente, la estrategia de los que viajan ahora

Arrancaron las obras para salvar la ruta 321, pero los vecinos temen que sea un parche

Arrancaron las obras para salvar la ruta 321, pero los vecinos temen que sea un "parche"

El sol se hará sentir el martes en Tucumán: se espera que la temperatura llegue a los 35 grados

El sol se hará sentir el martes en Tucumán: se espera que la temperatura llegue a los 35 grados

Vivimos con miedo: el drama de los vecinos de Lules ante la furia del río y el colapso de la ruta 321

"Vivimos con miedo": el drama de los vecinos de Lules ante la furia del río y el colapso de la ruta 321

Comentarios