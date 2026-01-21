El Parlamento Europeo frenó el acuerdo con el Mercosur y lo envió al Tribunal de Justicia de la UE
La decisión se adoptó por una votación muy ajustada en Estrasburgo: 334 votos a favor y 324 en contra. El tribunal europeo deberá analizar la compatibilidad del pacto firmado en Paraguay con los tratados comunitarios.
El Parlamento Europeo decidió frenar el avance del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y remitió el convenio al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su legalidad. La resolución fue adoptada en una votación muy ajustada realizada en Estrasburgo, con 334 votos a favor y 324 en contra, tal como habían anticipado distintas voces del bloque legislativo.
Con esta decisión, el tribunal con sede en Luxemburgo deberá analizar si el acuerdo recientemente firmado en Paraguay es compatible con los tratados que rigen a la Unión Europea, integrada por 27 países. El pronunciamiento del TJUE será clave para definir el futuro del pacto comercial.
Desde la Comisión Europea cuestionaron la resolución del Parlamento. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, sostuvo el vocero del Ejecutivo comunitario, Olof Gill. No obstante, aclaró que la Comisión mantiene la posibilidad de aplicar el acuerdo de manera provisional.
Gill explicó además que los puntos objetados no son novedosos y que ya fueron abordados en otros tratados comerciales firmados por la Unión Europea, en particular en el acuerdo con Chile. Tras la votación en la Eurocámara, el vocero anticipó que el tema probablemente será discutido por los jefes de Estado y de Gobierno del bloque durante una cumbre extraordinaria prevista para el jueves, convocada inicialmente para analizar las relaciones con Estados Unidos.
Consultado sobre la posibilidad de aplicar el acuerdo de forma provisional antes de que se pronuncie el Tribunal de Justicia, Gill señaló que la Comisión Europea continuará enfocada en el diálogo con los eurodiputados, con el objetivo de explicarles por qué “pueden apoyar este acuerdo con confianza” y remarcar la “vital importancia” del pacto tanto en términos económicos como para la “fortaleza geopolítica” de la Unión Europea en el escenario internacional.
Entre los principales puntos que motivaron la decisión del Parlamento se encuentra la validez legal del mecanismo de reequilibrio incluido en el acuerdo, que varios legisladores consideran que podría afectar la autonomía regulatoria del bloque. También genera cuestionamientos la base legal elegida para su aprobación, que habilita que los capítulos estrictamente comerciales puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.
Según el propio TJUE, este tipo de análisis suele demorar entre 18 y 24 meses, aunque el tribunal aclaró que tiene “el control total” sobre los procedimientos y que puede dar prioridad a un pedido de opinión cuando las circunstancias lo requieran.
Francia, uno de los principales opositores al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, respaldó la decisión del Parlamento Europeo. La Cancillería del país, encabezado por el presidente Emmanuel Macron, afirmó que la votación fue “coherente con la posición” francesa, que rechaza el tratado. Tras la resolución legislativa, numerosos agricultores celebraron frente al Parlamento Europeo el envío del acuerdo a la Justicia para que se expida sobre su validez.