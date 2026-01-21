Secciones
Mundo

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo con el Mercosur y lo envió al Tribunal de Justicia de la UE

La decisión se adoptó por una votación muy ajustada en Estrasburgo: 334 votos a favor y 324 en contra. El tribunal europeo deberá analizar la compatibilidad del pacto firmado en Paraguay con los tratados comunitarios.

HISTÓRICO. El Mercosur y la Unión Europea firmaron el acuerdo comercial. HISTÓRICO. El Mercosur y la Unión Europea firmaron el acuerdo comercial.
Hace 3 Hs

El Parlamento Europeo decidió frenar el avance del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y remitió el convenio al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su legalidad. La resolución fue adoptada en una votación muy ajustada realizada en Estrasburgo, con 334 votos a favor y 324 en contra, tal como habían anticipado distintas voces del bloque legislativo.

Con esta decisión, el tribunal con sede en Luxemburgo deberá analizar si el acuerdo recientemente firmado en Paraguay es compatible con los tratados que rigen a la Unión Europea, integrada por 27 países. El pronunciamiento del TJUE será clave para definir el futuro del pacto comercial.

Desde la Comisión Europea cuestionaron la resolución del Parlamento. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, sostuvo el vocero del Ejecutivo comunitario, Olof Gill. No obstante, aclaró que la Comisión mantiene la posibilidad de aplicar el acuerdo de manera provisional.

Gill explicó además que los puntos objetados no son novedosos y que ya fueron abordados en otros tratados comerciales firmados por la Unión Europea, en particular en el acuerdo con Chile. Tras la votación en la Eurocámara, el vocero anticipó que el tema probablemente será discutido por los jefes de Estado y de Gobierno del bloque durante una cumbre extraordinaria prevista para el jueves, convocada inicialmente para analizar las relaciones con Estados Unidos.

Consultado sobre la posibilidad de aplicar el acuerdo de forma provisional antes de que se pronuncie el Tribunal de Justicia, Gill señaló que la Comisión Europea continuará enfocada en el diálogo con los eurodiputados, con el objetivo de explicarles por qué “pueden apoyar este acuerdo con confianza” y remarcar la “vital importancia” del pacto tanto en términos económicos como para la “fortaleza geopolítica” de la Unión Europea en el escenario internacional.

Entre los principales puntos que motivaron la decisión del Parlamento se encuentra la validez legal del mecanismo de reequilibrio incluido en el acuerdo, que varios legisladores consideran que podría afectar la autonomía regulatoria del bloque. También genera cuestionamientos la base legal elegida para su aprobación, que habilita que los capítulos estrictamente comerciales puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.

Según el propio TJUE, este tipo de análisis suele demorar entre 18 y 24 meses, aunque el tribunal aclaró que tiene “el control total” sobre los procedimientos y que puede dar prioridad a un pedido de opinión cuando las circunstancias lo requieran.

Francia, uno de los principales opositores al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, respaldó la decisión del Parlamento Europeo. La Cancillería del país, encabezado por el presidente Emmanuel Macron, afirmó que la votación fue “coherente con la posición” francesa, que rechaza el tratado. Tras la resolución legislativa, numerosos agricultores celebraron frente al Parlamento Europeo el envío del acuerdo a la Justicia para que se expida sobre su validez.

Temas Unión EuropeaMercado Común del Sur
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea

Entidades empresarias saludan el acuerdo con la Unión Europea

Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: Elegimos el comercio justo sobre los aranceles

Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: "Elegimos el comercio justo sobre los aranceles"

Santiago Peña celebró el acuerdo Mercosur - Unión Europea y elogió a Javier Milei: Está derribando mitos en Argentina

Santiago Peña celebró el acuerdo Mercosur - Unión Europea y elogió a Javier Milei: "Está derribando mitos en Argentina"

Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: cuáles son los beneficios para la Argentina

Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: cuáles son los beneficios para la Argentina

Lo más popular
Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas
1

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%
2

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba
3

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59
4

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

Jugando al truco en medio de la tormenta
5

Jugando al truco en medio de la tormenta

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy
6

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

Más Noticias
Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

El avión que llevaba a Trump al Foro de Davos sufrió una falla eléctrica y tuvo que regresar a Estados Unidos

El avión que llevaba a Trump al Foro de Davos sufrió una falla eléctrica y tuvo que regresar a Estados Unidos

Las tragedias ferroviarias no dan tregua en España

Las tragedias ferroviarias no dan tregua en España

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

Comentarios