El Parlamento Europeo frenó el acuerdo con el Mercosur y lo envió al Tribunal de Justicia de la UE

Gill explicó además que los puntos objetados no son novedosos y que ya fueron abordados en otros tratados comerciales firmados por la Unión Europea, en particular en el acuerdo con Chile. Tras la votación en la Eurocámara, el vocero anticipó que el tema probablemente será discutido por los jefes de Estado y de Gobierno del bloque durante una cumbre extraordinaria prevista para el jueves, convocada inicialmente para analizar las relaciones con Estados Unidos.