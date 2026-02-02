Reforma laboral: fuertes críticas de Unión por la Patria y una propuesta alternativa en el Congreso
La diputada nacional de Unión por la Patria y ex ministra de Trabajo, Kelly Olmos, lanzó duras críticas contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al que calificó como “extremadamente regresivo”. En diálogo con LA GACETA expuso las líneas centrales de una iniciativa alternativa presentada por su espacio.
Según Olmos, la propuesta oficial no sólo afecta derechos históricos de las y los trabajadores, sino que también profundiza la precarización laboral y debilita el sistema de seguridad social. “En la práctica elimina el límite de ocho horas de trabajo, porque habilita jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras. Eso reduce los ingresos y les quita soberanía a los trabajadores sobre su propio tiempo”, advirtió.
La diputada señaló además que el proyecto debilita la negociación colectiva, un factor -según sostuvo- para la protección salarial, y alertó sobre el impacto negativo en los recursos de la seguridad social. “Se detraen fondos muy significativos de la Anses, lo que nos hace sospechar que más adelante se va a plantear que las jubilaciones son inviables para volver a instalar la idea de su privatización”, afirmó.
Olmos también remarcó que la iniciativa del Ejecutivo reduce recursos provenientes del impuesto a las Ganancias sobre los sectores más concentrados de la economía, lo que afecta directamente la coparticipación federal. “Esto perjudica a las provincias, que tendrán menos recursos para atender salud, educación y políticas sociales, mientras el Estado nacional se desentiende de esas responsabilidades”, señaló.
En relación al diagnóstico del mercado laboral, la legisladora reconoció que la informalidad es un problema estructural de larga data en la Argentina, pero advirtió que en el último tiempo la situación se agravó. “Nunca pudimos perforar un piso del 30 al 32% de informalidad, pero hoy estamos peor: en los últimos dos años se destruyeron más de 500.000 puestos de trabajo formales y sólo se creó empleo precario. Eso es consecuencia directa del plan económico”, sostuvo.
Para Olmos, la respuesta del Gobierno es equivocada. “La solución que proponen es universalizar la precariedad: como hay un problema, hacemos que todos sean precarios. Nosotros creemos que ese no es el camino. La competitividad de la Argentina no puede basarse en la explotación de las y los trabajadores”, afirmó. Y advirtió sobre el cierre de industrias y la pérdida de empleo formal.
Frente a este escenario, la diputada explicó que Unión por la Patria presentó un proyecto alternativo centrado en fortalecer la negociación colectiva. “Cuando trabajadores organizados y empresarios negocian, se equilibra la asimetría de poder y se puede llegar a acuerdos que aspiren a un beneficio común. Hoy, incluso cuando esos acuerdos se logran, el Gobierno los frena a través de la homologación”, cuestionó.
El proyecto opositor también propone reconocer derechos laborales a quienes trabajan a través de plataformas digitales, rechaza el esquema de fondos para indemnizaciones planteado por el oficialismo y pone el foco en la prevención de riesgos laborales. “El trabajador despedido sin causa no puede financiar al empleador ni cobrar su indemnización en cuotas. Si hay que financiar, para eso está el sistema financiero y el Banco Nación”, aclaró.
Finalmente, destacó la importancia de crear comités mixtos de salud, seguridad e higiene en los lugares de trabajo. “El problema no es indemnizar después de un daño irreparable, sino prevenir. Y para prevenir hay que escuchar a los trabajadores, que son quienes conocen los riesgos en la línea productiva”, concluyó.