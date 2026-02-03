Pareceres: el acuerdo Mercosur - Unión Europea

El 19/9/2025 publiqué en LA GACETA un artículo destacando que, tras 25 años de negociaciones, la Unión Europea adoptaba en reunión del 3 de septiembre 2025 un texto que permitiría ratificar el Acuerdo de Libre Comercio con el Mercosur. La prensa europea de esa fecha le dio mucho espacio, pero curiosamente ningún medio nacional se hizo eco , salvo LA GACETA. El reciente 9 de enero la UE aprobó el Acuerdo pero con varias cláusulas nuevas para llevar calma a los agricultores de Bélgica y Francia, quienes son temerosos ante la competencia de los productos agrícolas del Mercosur.

Diferencias

Vale recordar que, según la OCDE, el tamaño medio de la propiedad rural en la UE es de 19 hectáreas y eso lo dice todo frente a mayores superficies medias en los países del Mercosur y con menores costos agrícolas. Argentina ronda en 250 ha aproximadamente. Los “tractorazos” de estos días en Francia y Bélgica son muy elocuentes. Durante la última reunión cumbre en Bruselas, se alcanzó la mayoría de 27 países miembros que se requerían para aprobar el Acuerdo. La Presidenta de la CE viajará estos días al Paraguay para rubricar el mismo, con una escala previa en Brasilia, pero admitiendo que es necesaria una mayoría en la Eurocámara para entrar en vigor y allí son 720 miembros.

La Comisión ya había anunciado, tiempo atrás, una serie de garantías para varios productos de aquí (entre ellos el etanol) pues es la base para fabricar el ETBE, que es el biocombustible mezcla que emplea ahora la UE en una proporción que será del 20 % en 2030. Ese ETBE es un “etil del etanol”; de allí -pienso- debe ser objeto de nuestro interés.

El Acuerdo sólo alcanza (por orden alfabético) a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Analistas internacionales destacan los aspectos fundamentales del Acuerdo diciendo “ es algo sin precedentes para ambos bloques y uno de los más importantes en la historia a nivel global. Crea un mercado de bienes y servicios para 800 millones de consumidores, casi una cuarta parte del PBI mundial”. Entre otras ventajas promueve el comercio al eliminar los aranceles para el 93 % de las exportaciones del Mercosur y le otorga un trato preferencial al 7 % restante. Asimismo se menciona que este Acuerdo impulsará el aumento del PBI debido a la transformación de la matriz productiva con la generación de empleo y el desarrollo de las economias regionales.

Es necesario destacar que esto no implicará una apertura total inmediata pues el 60 % de la oferta del Mercosur se desgravará en un plazo cercano a los 10 años. Otros aspectos destacados son el de prever mecanismos para evitar fraudes en materiales de origen y/o en aspectos aduaneros, etc., protegiendo además el medio ambiente y los derechos laborales; como tampoco cambia las reglas de juego en la propiedad intelectual de cada país.

Calidad institucional

En el rubro “beneficios generales” se destaca que habrá mayor calidad institucional seguida de promoción al desarrollo económico, en especial en el Mercosur. Es muy interesante conocer lo que surge en cuanto al acceso de “mercados de bienes industriales”, donde la UE liberaliza cerca del 100 % de su comercio y el Mercosur un 90 %. Así la UE ofrece hacer una liberación completa e inmediata de aranceles para el 80 % de las exportaciones desde el Mercosur para sus productos industriales y entonces se favorecerá el comercio “intraindustrial “. En cuanto a los “ bienes agroindustriales se destaca que el 63 % de las exportaciones argentinas a la UE son bienes agrícolas.

El Acuerdo también implica un beneficio para las PYMES argentinas con aquella reducción de distintos aranceles. En nuestro país el sector de “servicios” es uno de los que tienen -según los analistas- el que representa el mayor potencial. Es el tercer complejo exportador detrás del sojero y automotor. Supera los U$S 6.000 millones/año y genera unos 430.000 puestos de trabajo. En cambio la UE es el primer importador mundial de servicios por valores que superan los 700.000 millones de Euros/año.

Se destaca además que dicho Acuerdo facilita el incremento de la inversión extranjera al dar seguridad jurídica al inversor. Basta citar algunos ejemplos ilustrativos al respecto en torno a los aranceles “pre-acuerdo” vs. los “post-acuerdos”. En frutas secas del 4% a liberación inmediata. En verduras del 118% (tope) a liberación total en 10 años. En cítricos (que variaban entre 6% al 30% se liberan total entre 7-10 años. En tabaco es muy parecido: del 7 al 77% vs. liberación total en 10 años. Otro ejemplo con las carnes vacunas y aviar, con aranceles Mercosur que tenían altos aranceles entre 29 al 112 % y quedarán en 7.50 % para la vacuna y la cuota Hilton argentina baja del 20 % al 0 %. La cuota aviar, de una variación del 2 al 49 % baja al 0 %. Con el maíz la cuota Mercosur baja del 13 % al 0 %. En pesca, del 8- 15 % baja al 0 % en 7 años. Allí están los cotizados camarones y langostinos argentinos como la merluza, cuyas exportaciones rondaron en 2023 en U$S 408 millones y 102 millones respectivamente.

El INAI destaca todos los productos que se exportan a la UE donde el complejo sojero (en sus distintos tipos) lo encabeza incluyendo al biodiesel por U$S 319.7 millones en 2023 y los aceites del limón con U$S 97.3 millones.