Becas Sakharov 2026: dos semanas en Europa para defender los derechos humanos

El Parlamento Europeo abrió la convocatoria 2026 de la Beca Sakharov para Defensores de los Derechos Humanos, un programa internacional que seleccionará a 14 activistas de países no pertenecientes a la Unión Europea para una formación intensiva de dos semanas en Europa. La capacitación se realizará entre el 7 y el 20 de junio de 2026 en Bruselas y otra ciudad de la UE, con todos los gastos cubiertos.
La propuesta está dirigida a personas con experiencia comprobable en la defensa de los derechos humanos, ya sea desde organizaciones, colectivos o de manera individual. Además, los postulantes no deben ser ciudadanos ni residentes de la UE y deben contar con un alto nivel de inglés, requisito clave para participar activamente de las actividades.
El objetivo del programa es fortalecer capacidades, brindar herramientas concretas y acompañar el trabajo que los defensores ya realizan en sus territorios, potenciando su impacto a nivel local e internacional.
Formación, redes y herramientas para activistas
Durante las dos semanas de formación, los becarios recibirán una introducción práctica a los mecanismos y políticas de derechos humanos de la Unión Europea. El programa incluye talleres sobre comunicación y advocacy, seguridad y bienestar, desinformación, documentación de violaciones y estrategias para generar cambios concretos.
Además, los participantes mantendrán encuentros con miembros del Parlamento Europeo, funcionarios de la UE y referentes de la sociedad civil, lo que les permitirá conocer de primera mano cómo se articulan las políticas de derechos humanos en el ámbito europeo.
Uno de los ejes centrales de la Beca Sakharov es la construcción de comunidad. Al finalizar la formación, los becarios pasan a integrar la Comunidad Sakharov de defensores, una red internacional que promueve el intercambio de buenas prácticas, el apoyo entre pares y la cooperación a largo plazo.
El programa cubre pasajes internacionales, alojamiento durante toda la estadía y una asignación diaria para gastos de manutención. Las postulaciones estarán abiertas en europarl.europa.eu/sakharovprize/es/fellowship/supporting-defenders hasta el 15 de febrero de 2026, y las personas seleccionadas recibirán confirmación antes del 9 de marzo. Más que un reconocimiento, la Beca Sakharov se consolida como una herramienta concreta para potenciar la defensa de los derechos humanos a escala global.