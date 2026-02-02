Becas Sakharov 2026: dos semanas en Europa para defender los derechos humanos

El Parlamento Europeo abrió la convocatoria 2026 de la Beca Sakharov para Defensores de los Derechos Humanos, un programa internacional que seleccionará a 14 activistas de países no pertenecientes a la Unión Europea para una formación intensiva de dos semanas en Europa. La capacitación se realizará entre el 7 y el 20 de junio de 2026 en Bruselas y otra ciudad de la UE, con todos los gastos cubiertos.