Los gremios se reunirán en el Ipsst por la suba de cuotas

Desde el Poder Ejecutivo, en tanto, el mensaje fue tajante. El gobernador Osvaldo Jaldo defendió la decisión en diálogo con LA GACETA: “Nosotros hemos llegado para sanear al Subsidio de Salud, porque con la obra social más grande del norte argentino, tanto desde adentro como desde afuera, se hizo uso y abuso”. En la misma línea, el ministro de Economía, Daniel Abad, remarcó que “el plan complementario es voluntario; por lo tanto, el afiliado y los adherentes pueden optar por no pagar y seguir gozando del plan básico”. Además, alertó que “frente a tantos afiliados, el déficit que genera la obra social supera los $20.000 millones”.