Los gremios se reunirán en el Ipsst por la suba de cuotas

Tras el rechazo inicial de los gremios estatales al aumento en el plan complementario del Subsidio de Salud, el Gobierno de la provincia ratificó la suba y dejó en claro que no dará marcha atrás con la medida. En ese escenario de tensión, mañana al mediodía las organizaciones sindicales se reunirán con la interventora del Ipsst, Elena Hurtado, para exponer alternativas y fundamentar sus reclamos en una instancia clave que podría definir los próximos pasos.
En un comunicado de prensa, la Unión de Gremios Estatales (UGE) expresó su “rechazo” y solicitó “la suspensión de la medida llevada adelante por la Obra Social Provincial”, con el objetivo de que la discusión se dé “en un marco de consenso generalizado con los representantes de los trabajadores del Estado”. Además, advirtieron que el incremento “se aplica en un momento de depresión económica, demasiado alejado de la actual situación salarial de la provincia y el país”, y sin mesas de diálogo previas que incluyeran a los gremios.
El texto también dejó abierta la posibilidad de medidas de fuerza: “De no escucharse las propuestas planteadas, nos veremos en la obligación de tomar medidas de acción directa (paro de actividades y movilizaciones)”. A su vez, reclamaron que se convoque a una audiencia formal para que se informe con precisión “cuáles serían los alcances de salud y las ampliaciones de coberturas médicas”. El documento lleva las firmas, entre otros, de Andrés Jaime (secretario general de UGE), Orlando Sánchez (Sutep), Luis Roldán (UDT), Roberto Aquino (Vivienda), Enrique Vergara (Judiciales) y Carlos Núñez (Recursos Hídricos).
Desde el Poder Ejecutivo, en tanto, el mensaje fue tajante. El gobernador Osvaldo Jaldo defendió la decisión en diálogo con LA GACETA: “Nosotros hemos llegado para sanear al Subsidio de Salud, porque con la obra social más grande del norte argentino, tanto desde adentro como desde afuera, se hizo uso y abuso”. En la misma línea, el ministro de Economía, Daniel Abad, remarcó que “el plan complementario es voluntario; por lo tanto, el afiliado y los adherentes pueden optar por no pagar y seguir gozando del plan básico”. Además, alertó que “frente a tantos afiliados, el déficit que genera la obra social supera los $20.000 millones”.
Reunión en el Ipsst
En respuesta a la postura del Gobierno, el secretario general de UGE, Andrés Jaime, cuestionó el momento elegido para aplicar el aumento. “Lamentamos que ya haya tomado una posición definitiva el ministro. No estamos en contra de que se aumente el plan complementario, porque sabemos que es necesario para una cobertura de prestaciones alta”, afirmó, y ejemplificó: “Una prótesis hoy está en $14 millones, y con un aporte de $17.000 del salario del empleado estatal es bajo y merece un aumento”.
Sin embargo, Jaime marcó tres objeciones centrales. “Primero, se hace en el peor mes, con una sequía económica. Segundo, estamos sin aumento salarial, cuando la paritaria comienza el 15 de febrero. Y tercero, entendemos que tendrían que haberse sentado a discutir la posibilidad de ese aumento con quienes somos parte de la obra social”, enumeró. También cuestionó el impacto doble del incremento, al incluir el aumento para adherentes, y advirtió que “no se habla del plus médico, que sigue siendo enorme”.
De cara a la reunión con la interventora del Subsidio de Salud, Elena Hurtado, el dirigente se mostró moderadamente optimista. “No buscamos la confrontación. Planteamos que se suspenda la aplicación del aumento por un tiempo y, pasada la paritaria, sentarnos a discutir su alcance”, explicó. Y concluyó: “Hay una decisión política del gobierno, la respetamos, pero también se nos tiene que respetar y escuchar. Somos parte de la obra social y eso nos da derecho a discutir y a plantear alternativas”.