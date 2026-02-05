La hija de Ricardo Iorio denunció una interna familiar por la propiedad del músico

La muerte de Ricardo Iorio, ocurrida el 24 de octubre de 2023, dejó un vacío inmenso en el heavy metal nacional. Recientemente, su hija, Daiana Iorio, rompió el silencio para denunciar una interna familiar que involucra la propiedad del músico. Según expresó la mujer mediante redes sociales: "La carrera, obra y mensaje de mi padre no se puede circunscribir a un momento dado".
El conflicto estalló tras la difusión de imágenes grabadas dentro del antiguo hogar perteneciente al artista bonaerense. Juan Pablo Rey aparece en filmaciones manipulando objetos personales del fallecido líder de Almafuerte. Ante tal situación, su descendiente aclaró: "vieron videos donde se ve a este hombre en la casa de mi padre, con sus cosas".
Los problemas entre las familias
La joven heredera manifestó un total distanciamiento respecto a los allegados de Fernanda García, viuda del referente rockero. Ella sostiene que carece de cualquier vínculo afectivo o ideológico con actuales ocupantes de la vivienda. En tal sentido, la primogénita sentenció: "No tengo ningún tipo de relación con estas personas, no tenemos absolutamente nada en común".
Por otra parte, la denunciante resaltó que aquel inmueble permanece fuera de su alcance desde la partida física del progenitor. Grabaciones virales sobre Juan Pablo Rey generaron indignación entre seguidores del máximo exponente del género pesado. El descargo público especificó que dicho sitio "es un lugar al que yo no [entré] después de su fallecimiento".
El resguardo del mensaje artístico
Defender la trayectoria de Ricardo Iorio constituye la prioridad fundamental para quienes llevan su sangre. Su hija rechaza cualquier intento de aprovechamiento financiero o político por parte de terceros ajenos a la historia real. En la publicación, destacó: "De ninguna manera puede ser poseído por nadie por el motivo que sea". Dicha postura busca proteger una identidad forjada durante más de seis décadas de conocimientos constantes.
Finalmente, el comunicado arremetió contra quienes intentan manipular la verdad mediante versiones paralelas de los hechos. Las acusaciones mencionan maniobras destinadas a opacar batallas culturales que el cantante libró durante su vida entera. Sobre tales acciones, la primogénita concluyó: "Actos lamentables que buscan amedrentar a los más débiles... no conducen a la paz". Esta puja legal promete nuevos capítulos mientras se preserva la memoria de quien nunca traicionó sus principios.