Secciones
SociedadActualidad

La hija de Ricardo Iorio denunció una interna familiar por la propiedad del músico

. Recientemente, su hija, Daiana Iorio, rompió el silencio para denunciar una interna familiar que involucra la propiedad del músico.

La hija de Ricardo Iorio denunció una interna familiar por la propiedad del músico Ricardo Iorio
Hace 1 Hs

La muerte de Ricardo Iorio, ocurrida el 24 de octubre de 2023, dejó un vacío inmenso en el heavy metal nacional. Recientemente, su hija, Daiana Iorio, rompió el silencio para denunciar una interna familiar que involucra la propiedad del músico. Según expresó la mujer mediante redes sociales: "La carrera, obra y mensaje de mi padre no se puede circunscribir a un momento dado".

Secretos del Feng Shui: dónde poner las hojas de laurel para atraer la buena suerte y el dinero

Secretos del Feng Shui: dónde poner las hojas de laurel para atraer la buena suerte y el dinero

El conflicto estalló tras la difusión de imágenes grabadas dentro del antiguo hogar perteneciente al artista bonaerense. Juan Pablo Rey aparece en filmaciones manipulando objetos personales del fallecido líder de Almafuerte. Ante tal situación, su descendiente aclaró: "vieron videos donde se ve a este hombre en la casa de mi padre, con sus cosas".

Los problemas entre las familias

La joven heredera manifestó un total distanciamiento respecto a los allegados de Fernanda García, viuda del referente rockero. Ella sostiene que carece de cualquier vínculo afectivo o ideológico con actuales ocupantes de la vivienda. En tal sentido, la primogénita sentenció: "No tengo ningún tipo de relación con estas personas, no tenemos absolutamente nada en común".

Por otra parte, la denunciante resaltó que aquel inmueble permanece fuera de su alcance desde la partida física del progenitor. Grabaciones virales sobre Juan Pablo Rey generaron indignación entre seguidores del máximo exponente del género pesado. El descargo público especificó que dicho sitio "es un lugar al que yo no [entré] después de su fallecimiento".

El resguardo del mensaje artístico

Defender la trayectoria de Ricardo Iorio constituye la prioridad fundamental para quienes llevan su sangre. Su hija rechaza cualquier intento de aprovechamiento financiero o político por parte de terceros ajenos a la historia real. En la publicación, destacó: "De ninguna manera puede ser poseído por nadie por el motivo que sea". Dicha postura busca proteger una identidad forjada durante más de seis décadas de conocimientos constantes.

Finalmente, el comunicado arremetió contra quienes intentan manipular la verdad mediante versiones paralelas de los hechos. Las acusaciones mencionan maniobras destinadas a opacar batallas culturales que el cantante libró durante su vida entera. Sobre tales acciones, la primogénita concluyó: "Actos lamentables que buscan amedrentar a los más débiles... no conducen a la paz". Esta puja legal promete nuevos capítulos mientras se preserva la memoria de quien nunca traicionó sus principios.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La muerte de Fernando Fazzorati: ¿cómo encontraron su departamento y qué dijo su familia?

La muerte de Fernando Fazzorati: ¿cómo encontraron su departamento y qué dijo su familia?

Las últimas horas de Narela Barreto: qué hizo la argentina antes de su desaparición y muerte en Los Ángeles

Las últimas horas de Narela Barreto: qué hizo la argentina antes de su desaparición y muerte en Los Ángeles

Quién fue Fernando Fazzolari: el artista plástico que unió la cultura de Argentina y China

Quién fue Fernando Fazzolari: el artista plástico que unió la cultura de Argentina y China

Más dudas que certezas: qué reveló la autopsia de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles

Más dudas que certezas: qué reveló la autopsia de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles

El día que Catherine O’Hara bromeó sobre su propia muerte en una entrevista

El día que Catherine O’Hara bromeó sobre su propia muerte en una entrevista

Lo más popular
El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos
1

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves
2

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?
3

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

Habló la madre de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle: Mi hijo entró a separar y hoy está preso como un delincuente
4

Habló la madre de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle: "Mi hijo entró a separar y hoy está preso como un delincuente"

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?
5

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: Queremos terminar con el clientelismo
6

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: "Queremos terminar con el clientelismo"

Más Noticias
Hombres “princesos”, red flags y pantallas: cómo se vinculan hoy los tucumanos

Hombres “princesos”, red flags y pantallas: cómo se vinculan hoy los tucumanos

Por qué WhatsApp pasaría a ser pago: ¿cuánto va a costar?

Por qué WhatsApp pasaría a ser pago: ¿cuánto va a costar?

Otro día perdido: cuándo regresa Mario Pergolini a la TV y quién es la famosa que se suma a su equipo

"Otro día perdido": cuándo regresa Mario Pergolini a la TV y quién es la famosa que se suma a su equipo

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Alerta amarilla en más de medio país: dónde se esperan tormentas fuertes y calor extremo

Alerta amarilla en más de medio país: dónde se esperan tormentas fuertes y calor extremo

Tribus de mamás, exigencias silenciosas y la sensación constante de no estar haciendo lo suficiente

Tribus de mamás, exigencias silenciosas y la sensación constante de no estar haciendo lo suficiente

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Comentarios