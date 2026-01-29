Secciones
La muerte de Fernando Fazzorati: ¿cómo encontraron su departamento y qué dijo su familia?

La víctima tenía 76 años y la hallaron muerta en su domicilio del centro porteño. Interviene la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

El crimen de Fernando Fazzolari conmocionó en las últimas horas y abrió una serie de interrogantes que aún esperan respuesta. El hallazgo de su departamento, escenario clave de la investigación, y las primeras declaraciones de su familia se convirtieron en ejes centrales para reconstruir qué ocurrió y en qué contexto. El artista plástico tenía 76 años y fue un puente cultural entre la cultura de Argentina y China.

Asesinaron al artista plástico Fernando Fazzolari: lo encontraron atado a una silla

Las pericias forenses serán clave para determinar el mecanismo de muerte, así como para precisar con mayor exactitud la data del fallecimiento y la posible intervención de terceros. Asimismo, el mismo medio señaló que a partir de los resultados definitivos de la autopsia y del análisis de las imágenes de seguridad, se evaluarán nuevas medidas procesales en el marco del caso.

A pocos metros del Obeslico: ¿cómo encontraron el departamento de Fernando Fazzolari?

Fue el propio hijo de Fernando Fazzolari quien encontró el cuerpo de su padre dentro de su departamento ubicado en Avenida de Mayo al 1100, a pocos metros del Obelisco, en el barrio porteño de Monserrat. El hombre fue hasta la vivienda porque hacía días que no sabía nada del artista, no contestaba mensajes ni tampoco llamadas telefónicas. Al ingresar a la vivienda lo vio atado a una silla y en un avanzado estado de descomposición. 

Según el relato del familiar, y también el análisis de los peritos, ninguna puerta del departamento estaba forzada. Además, no encontraron faltantes de objetos ni de dinero dentro de la vivienda, por lo que la hipótesis del robo esaría descartada. "Es un crimen horrendo y sin que se forzara ninguna puerta”, enfatizó otro familiar de la víctima. 

La investigación quedó a cargo del fiscal Pablo Turano, quien trabaja junto a detectives de la Policía de la Ciudad para reconstruir cómo fueron las últimas horas de vida del artista. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por La Nación, el informe preliminar de la autopsia no permitió establecer con precisión la causa de la muerte. No obstante, se determinó que el fallecimiento habría ocurrido entre 48 y 72 horas antes del hallazgo del cuerpo.

