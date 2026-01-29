La muerte de Fernando Fazzorati: ¿cómo encontraron su departamento y qué dijo su familia?

Fue el propio hijo de Fernando Fazzolari quien encontró el cuerpo de su padre dentro de su departamento ubicado en Avenida de Mayo al 1100, a pocos metros del Obelisco, en el barrio porteño de Monserrat. El hombre fue hasta la vivienda porque hacía días que no sabía nada del artista, no contestaba mensajes ni tampoco llamadas telefónicas. Al ingresar a la vivienda lo vio atado a una silla y en un avanzado estado de descomposición.