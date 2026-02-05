Más dudas que certezas: qué reveló la autopsia de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles

La investigación por la muerte de Narela Barreto, la joven argentina de 27 años encontrada sin vida en Los Ángeles, comenzó a registrar algunos avances tras los primeros análisis forenses. A una semana del hallazgo del cuerpo, las autoridades estadounidenses informaron a la familia que el fallecimiento fue tipificado como homicidio, aunque todavía no se difundieron precisiones oficiales sobre las circunstancias del hecho.
En paralelo, se activaron los trámites para la repatriación del cuerpo. La morgue ya liberó los restos, que quedaron a disposición de los familiares. El traslado aéreo a la Argentina, con un costo estimado en 9.000 dólares, fue posible gracias a una colecta solidaria que superó los $23 millones recaudados a través de redes sociales.
El padre de Narela confirmó que se contrató una cochería para trasladar el cuerpo a Lomas de Zamora y señaló que, una vez concluidos los procedimientos administrativos, enfocará sus esfuerzos en el avance de la investigación judicial. “Ahora me voy a dedicar de lleno a saber qué fue lo que pasó”, expresó.
Qué reveló la autopsia de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles
La autopsia preliminar practicada el viernes pasado en California brindó resultados parciales, aunque relevantes para la causa. De acuerdo con lo que relataron familiares de la víctima, el primer examen forense permitió descartar la presencia de lesiones externas o indicios de agresión directa. “El informe preliminar solo arrojó que Narela no sufrió heridas superficiales, ni golpes, ni signos de abuso”, señaló Kiara, prima de la joven, al transmitir los datos recibidos.
Ante este panorama, la investigación impulsada por la familia se concentra ahora en los análisis toxicológicos, que podrían aportar elementos clave para reconstruir lo sucedido antes de la muerte. En ese marco, la prima manifestó la incertidumbre que atraviesan: “Sobre la causa de la muerte no hay nada que puedan informarnos por el momento. Estamos desesperados por saber más”.