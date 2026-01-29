Quién fue Fernando Fazzolari: el artista plástico que unió la cultura de Argentina y China

La muerte de Fernando Fazzolari, investigada como un homicidio, sacudió al mundo del arte y encendió las alarmas judiciales. El artista plástico argentino fue hallado sin vida en su departamento y, a partir de ese momento, la Justicia puso en marcha una investigación para determinar qué ocurrió y quiénes podrían estar involucrados, mientras avanzan las pericias y se analizan las primeras pistas del caso.
Reconocido en el ámbito cultural y artístico, Fazzolari fue un artista plástico de amplia trayectoria, con exposiciones en el país y en el exterior, y un referente del intercambio cultural entre la Argentina y China. Su obra y su actividad lo convirtieron en una figura influyente, valorada tanto por su producción artística como por su rol en el fortalecimiento de vínculos entre ambos países.
En diciembre del año pasado había publicado en su cuenta de Facebook la imagen de una mariposa con esta leyenda: "Mañana es hoy. Pero la noche las devora. Como a las ilusiones de un mundo mejor".
Quién fue Fernando Fazzolari: la vida del artista plástico que unió el arte y la ingeniería
Fernando Fazzolari nació en Buenos Aires en 1949 y construyó una trayectoria atravesada por el diálogo entre el arte y las ciencias económicas. A fines de la década del 60 comenzó su formación artística: en 1969 estudió pintura con Jorge Demirjián y, dos años más tarde, dibujo con Julio Pagano.
Hasta 1973 participó en muestras colectivas y algunas exposiciones individuales, pero hacia el cierre de ese período optó por alejarse del circuito artístico para priorizar su carrera universitaria, una elección que con el tiempo alternaría con su vocación creativa.
Durante más de 50 años, desde IATASA, estuvo vinculado al desarrollo de proyectos de ingeniería clave para el país, entre ellos la represa de Salto Grande, Piedra del Águila, el Paseo del Bajo, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y diversas líneas de subte porteñas, tal como recordaron desde la Cámara Argentino China.
El regreso pleno al arte llegó en 1983 y dio inicio a una etapa de fuerte reconocimiento. Su obra fue distinguida con menciones en importantes salones y premios, como la Sociedad Hebraica Argentina en 1971, el Salón Nacional y el Salón Municipal en 1973, el Premio Prilidiano Pueyrredón en 1983 y el Premio Marcolla a la Joven Generación en 1984.
A lo largo de los años sumó galardones como el Primer Premio en la Bienal Internacional de Valparaíso en 1985, premios de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, la Medalla de Plata en el Premio Hoesch en 1991, el Premio Konex en 1992, la Beca Miró en 1993 y el Premio Clamor Brzeska en 2001.
En su última etapa, el artista exploró la caligrafía china junto a su maestro Zhong Chuanmin (Pablo Zhong), incluso dedicándose a la fabricación de pinceles. También colaboró con los periodistas Camilo Sánchez y Gustavo Ng en la biografía artística de Lo Yuao, creador cantonés que desarrolló su obra en la Argentina.