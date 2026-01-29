Quién fue Fernando Fazzolari: el artista plástico que unió la cultura de Argentina y China

Reconocido en el ámbito cultural y artístico, Fazzolari fue un artista plástico de amplia trayectoria, con exposiciones en el país y en el exterior, y un referente del intercambio cultural entre la Argentina y China. Su obra y su actividad lo convirtieron en una figura influyente, valorada tanto por su producción artística como por su rol en el fortalecimiento de vínculos entre ambos países.