Secretos del Feng Shui: dónde poner las hojas de laurel para atraer la buena suerte y el dinero

La milenaria técnica del Feng Shui está orientada a armonizar nuestro espacio para mejorar nuestro bienestar. Por eso, tiene algunas disposiciones de ordenamiento para potenciar los espacios y obtener el mejor equilibrio posible para lograr la prosperidad y las atracciones positivas.
Las hojas del laurel forman parte fundamental tanto del Feng Shui como de diferentes tradiciones culturales. Además de los usos medicinales y culinarios que se le da a esta planta, es significativa por lo que implica en el mundo de las creencias y prácticas que atribuyen propiedades esotéricas al laurel.
Cómo usar el laurel según el Feng Shui para atraer la prosperidad
La ubicación que se le de al laurel en un hogar incidirá directamente en la función que la planta cumpla. Su posicionamiento determinará las energías que ronden por los ambientes y su capacidad para atraer las buenas energías.
La recomendacion de los especialistas en Feng Shui es armar pequeñas bolsitas de tela blanca -a modo de saquitos de te- y rellenarlas con hojas de laurel enteras. Estas pueden ser posicionadas y distribuidas por toda la casa para actuar como protectoras de la casa y alejar las envidias.
Otro lugar en el que sería beneficioso colocar el laurel son las carteras, bolsos y bolsas de viaje y billeteras. Llevar algunas hojas de laurel con uno mismo permitirá llevar el poder protector del laurel a todos lados.
En la habitación, como en cada ambiente de un hogar, el laurel tendrá su poder especial y cobrará una nueva función. Colocar algunas hojas debajo de la almohada ayudará a tener sueños positivos, disminuir la cantidad de pesadillas y combatir los problemas de insomnio.