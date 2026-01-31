El día que Catherine O’Hara bromeó sobre su propia muerte en una entrevista

La escena se produjo en marzo de 2025, cuando la actriz de The Studio fue entrevistada por Los Angeles Times junto a Chase Sui Wonders, Seth Rogen, Kathryn Hahn e Ike Barinholtz. Durante la charla, el periodista Matt Brennan les preguntó si, como actores, sentían que tenían más voz o poder, lo que dio pie a una respuesta humorística de O’Hara: “Últimamente me han tratado así. ¿Me estoy muriendo o algo así?”.