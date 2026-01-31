Secciones
El día que Catherine O’Hara bromeó sobre su propia muerte en una entrevista

Tras confirmarse su muerte a los 71 años, volvió a circular una entrevista en la que Catherine O’Hara ironizó sobre su propia mortalidad. La actriz había reflexionado también, en otras charlas, sobre el paso del tiempo y la gratitud por seguir con vida.

Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Mucho antes de que su nombre quedara asociado a homenajes y despedidas, Catherine O’Hara había sorprendido al público con una broma inesperada sobre su propia muerte. Fue en una entrevista distendida, entre risas y complicidad, cuando la actriz dejó una frase que en su momento pasó como humor ácido, fiel a su estilo, pero que hoy adquiere un peso imposible de ignorar.

La escena, que parecía apenas un guiño irónico de una comediante consagrada, volvió a circular tras su fallecimiento y generó conmoción entre fans y colegas. Qué dijo exactamente O’Hara, en qué contexto lo hizo y por qué esas palabras resuenan ahora con tanta fuerza son las claves de un episodio que reabre el costado más lúcido —y oscuro— de su inteligencia humorística.

La muerte de Catherine O’Hara, confirmada este viernes por el medio TMZ, generó una inmediata repercusión en la prensa estadounidense. En ese marco, Page Six recordó una entrevista en la que la actriz, fallecida a los 71 años, había hecho un comentario irónico sobre su propia partida.

La escena se produjo en marzo de 2025, cuando la actriz de The Studio fue entrevistada por Los Angeles Times junto a Chase Sui Wonders, Seth Rogen, Kathryn Hahn e Ike Barinholtz. Durante la charla, el periodista Matt Brennan les preguntó si, como actores, sentían que tenían más voz o poder, lo que dio pie a una respuesta humorística de O’Hara: “Últimamente me han tratado así. ¿Me estoy muriendo o algo así?”.

Meses antes, en 2024, la estrella de Beetlejuice había manifestado una reflexión distinta en una entrevista con Elle Canadá, donde aseguró sentirse “suerte de estar viva”. “Tengo suerte de poder seguir haciendo cosas así a mi edad. No lo puedo creer”, dijo en agosto de ese año, y explicó que había aprendido a revertir el miedo, la ansiedad o las quejas, intentando enfocarse en la gratitud.

