Las últimas horas de Narela Barreto: qué hizo la argentina antes de su desaparición y muerte en Los Ángeles

Narela Barreto, la joven de 27 años nacida en Banfield que estaba desaparecida desde el 23 de enero, fue hallada muerta en las últimas horas. La información fue confirmada por fuentes vinculadas a la investigación que se desarrolla en Los Ángeles, ciudad donde la argentina vivía desde hace un tiempo. Todavía se desconocen más detalles cerca de las circuntancias de su muerte.
La joven era traductora de inglés y se había radicado en Estados Unidos hacía dos años. Vivía sola en un departamento ubicado en el centro de la ciudad californiana. Fueron sus amigas quienes advirtieron que no había regresado a su casa y alertaron a su familia en la Argentina.
Revelan qué hizo Narela Barreto antes de su desaparición y muerte en Los Ángeles
De acuerdo con la versión que sus primas brindaron a distintos medios, un joven habría visto a Narela subir a un vehículo de una aplicación. Su teléfono celular permaneció encendido hasta el mediodía del día de su desaparición y se apagó recién cuando la familia tomó conocimiento de la situación y comenzó la búsqueda.
Santiago Barreto, hermano de la joven, indicó que el último contacto de Narela con su madre había sido el viernes. Ante la falta de respuestas, la familia solicitó a un amigo de ella que ingresara al departamento junto con la Policía. Al hacerlo, señaló que “estaba todo como ella lo había dejado”.
El domingo, las amigas de Narela se presentaron en la comisaría más cercana para denunciar la desaparición. Al mismo tiempo, desde la Argentina, la familia se comunicó con la Embajada argentina en Estados Unidos y con detectives privados, aunque no obtuvieron información relevante.
Narela trabajaba como mesera en un bar de Los Ángeles, aunque, según explicó su hermano, había cambiado recientemente de empleo y aún desconocían con precisión en qué consistía. “No sabemos si fue a trabajar ese día”, aclaró.
Durante los días en que Narela estuvo desaparecida, allegados de la joven se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos para averiguar si había sido detenida por el organismo, hecho que negaron. De acuerdo a lo que indicó su entorno, ella mantenía todos los papeles en regla y su situación como inmigrante en el país norteamericano era legal.
“Le dijo a su mamá que se iba a trabajar. Eso es lo último que sabemos de ella. Estamos esperando que llegue su padre para poder acceder a los videos de los edificios e intentar identificar el auto y el recorrido que hizo”, concluyó.