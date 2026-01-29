Las últimas horas de Narela Barreto: qué hizo la argentina antes de su desaparición y muerte en Los Ángeles

Durante los días en que Narela estuvo desaparecida, allegados de la joven se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos para averiguar si había sido detenida por el organismo, hecho que negaron. De acuerdo a lo que indicó su entorno, ella mantenía todos los papeles en regla y su situación como inmigrante en el país norteamericano era legal.