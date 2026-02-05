Secciones
El plan de Caputo para el Indec: por qué el Gobierno frenó el nuevo IPC y qué busca a futuro

El ministro de Economía explicó que el indicador propuesto por Lavagna estaba "desactualizado".

El ministro de Economía, Luis Caputo. El ministro de Economía, Luis Caputo.
Hace 3 Hs

Tras la salida de Marco Lavagna del Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, rompió el silencio sobre la controversia que rodea la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El funcionario reveló que el Gobierno busca una renovación más profunda que incluya una nueva Encuesta Permanente de Hogares (EPH), al argumentar que los patrones actuales de consumo distan significativamente de los registros prepandemia.

“Con Milei no estábamos de acuerdo con cambiar el índice ahora”, señaló Caputo. Además explicó que lo lógico es terminar el proceso de desinflación bajo la misma metodología para no "comparar peras con manzanas". 

Diferencias con un ex funcionario

Según el ministro, tanto el IPC actual como el que impulsaba Lavagna se basan en datos de 2018. “En el medio tuvimos una pandemia; los valores de hoy difieren más de los de 2018 que lo que esos diferían de los anteriores”, precisó.

El jefe de la cartera económica atribuyó las críticas a un "ataque político" y descalificó los cuestionamientos de su ex viceministro, Joaquín Cottani, al sugerir que sus críticas responden a un despecho personal. 

“No le presto atención a lo que dice. Porque es parte de esa gente. Lo puse de viceministro porque me pidió Cavallo que lo pusiera y lamentablemente no funcionó. No sé si quedó molesto o algo, pero nunca en su vida dio reportajes y ahora se la pasa por medios para desacreditarnos”, afirmó.

El ex viceministro había defendido la idoneidad de Lavagna y había considerado inapropiado que postergaran la implementación del nuevo índice por una “cuestión tan nimia” que, a la vez, es central para la medición de la inflación.

Pese a las diferencias técnicas, Caputo aseguró que la salida de Lavagna se dio en términos "amigables" y elogió a su sucesor técnico, Pedro Lines, al calificarlo como un profesional "intachable".

Tensión con la industria y el "factor Rocca"

Caputo también se refirió a la polémica con el sector textil. Reafirmó su postura a favor de la apertura comercial. “Tengo más empatía con los 47 millones de argentinos que con sectores que no quieren perder privilegios”, insistió. Además reveló que el gobernador Axel Kicillof se habría negado a recibir a empresarios del sector por "cuestiones de imagen política".

Finalmente, el ministro minimizó el roce entre Javier Milei y Paolo Rocca (Techint) por la licitación de caños para Vaca Muerta. Negó que existiera competencia desleal por parte de empresas indias y defendió la transparencia del proceso. “Si permitís que alguien iguale la oferta sin que esté en el pliego, rompés la competencia para el futuro”, concluyó.

Temas Buenos AiresMinisterio de Economía de la NaciónPaolo RoccaLuis CaputoMarco LavagnaJavier MileiGobierno de Milei
