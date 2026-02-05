El plan de Caputo para el Indec: por qué el Gobierno frenó el nuevo IPC y qué busca a futuro

Tras la salida de Marco Lavagna del Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, rompió el silencio sobre la controversia que rodea la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El funcionario reveló que el Gobierno busca una renovación más profunda que incluya una nueva Encuesta Permanente de Hogares (EPH), al argumentar que los patrones actuales de consumo distan significativamente de los registros prepandemia.