Caputo arremetió contra la industria textil: “Nunca compré ropa en Argentina porque es un robo”

Según Caputo, el argumento de proteger los 150.000 puestos de trabajo del sector es un "cuento" que ha perjudicado a 47 millones de argentinos durante décadas. Según su visión, los únicos beneficiarios del modelo han sido los empresarios del rubro, a quienes describió con ironía. "Los que se beneficiaron eran los dueños. Los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho y el que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado", aseguró.