Caputo arremetió contra la industria textil: “Nunca compré ropa en Argentina porque es un robo”

En un escenario de desplome de la actividad industrial, Luis Caputo lanzó una dura crítica al sector textil, al calificar de "robo" los precios locales y de "medida zonza" al proteccionismo estatal.
El titular del Palacio de Hacienda reveló, además, una conducta personal que generó polémica. "Nunca compré ropa en Argentina porque es un robo; los que teníamos posibilidad de viajar, comprábamos afuera", admitió.
Según Caputo, el argumento de proteger los 150.000 puestos de trabajo del sector es un "cuento" que ha perjudicado a 47 millones de argentinos durante décadas. Según su visión, los únicos beneficiarios del modelo han sido los empresarios del rubro, a quienes describió con ironía. "Los que se beneficiaron eran los dueños. Los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho y el que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado", aseguró.
Despidos y cierre de locales
Mientras el ministro celebraba el auge de las plataformas de comercio electrónico internacional -que en 2025 habrían alcanzado un récord de U$S955 millones-, la realidad productiva muestra otra cara.
El gigante del calzado Dass ya concretó cientos de despidos en Misiones y Coronel Suárez, mientras que figuras del diseño como Benito Fernández y comerciantes populares como Marixa Balli confirmaron el cierre de locales ante la imposibilidad de competir y la caída del consumo.