Caputo arremetió contra la industria textil: “Nunca compré ropa en Argentina porque es un robo”

En plena crisis del sector, el ministro de Economía defendió la apertura de importaciones y dijo que siempre realizó sus compras en el exterior para evitar los "precios protegidos".

Luis Caputo. Luis Caputo.
Hace 2 Hs

En un escenario de desplome de la actividad industrial, Luis Caputo lanzó una dura crítica al sector textil, al calificar de "robo" los precios locales y de "medida zonza" al proteccionismo estatal. 

El titular del Palacio de Hacienda reveló, además, una conducta personal que generó polémica. "Nunca compré ropa en Argentina porque es un robo; los que teníamos posibilidad de viajar, comprábamos afuera", admitió.

Según Caputo, el argumento de proteger los 150.000 puestos de trabajo del sector es un "cuento" que ha perjudicado a 47 millones de argentinos durante décadas. Según su visión, los únicos beneficiarios del modelo han sido los empresarios del rubro, a quienes describió con ironía. "Los que se beneficiaron eran los dueños. Los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho y el que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado", aseguró.

Despidos y cierre de locales

Mientras el ministro celebraba el auge de las plataformas de comercio electrónico internacional -que en 2025 habrían alcanzado un récord de U$S955 millones-, la realidad productiva muestra otra cara. 

El gigante del calzado Dass ya concretó cientos de despidos en Misiones y Coronel Suárez, mientras que figuras del diseño como Benito Fernández y comerciantes populares como Marixa Balli confirmaron el cierre de locales ante la imposibilidad de competir y la caída del consumo.

