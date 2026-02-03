Secciones
Benito Fernández le respondió a Caputo por las críticas a la industrial textil: "No está bueno que nos traten de ladrones"

“Siete de cada 10 máquinas están paradas en la Argentina hoy. Me parece que a eso hay que mirar”, opinó el prestigioso diseñador.

El Benito Fernándezconsideró que “no está bueno que nos traten de ladrones” al referirse a los dichos del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sobre la industria textil en el país

El artista, que recientemente cerró su línea de prêt-à-porter, subrayó que las acusaciones del funcionario no contribuyen al diálogo necesario para fortalecer una industria que hoy enfrenta una capacidad ociosa alarmante y una fuerte competencia por parte de productos subsidiados en el exterior.

"Se lo toma como un ataque y como dijo Drescher, todo lo votamos, porque alguien lo votó. Votó a este gobierno y quiere que al gobierno le vaya bien”, aclaró el modisto.

“Y no es un ataque. Es ver la manera de cómo el Estado puede acompañar esta industria tan importante, acompañar y no ayudar porque ayudar tiene que ayudar a otros sectores de la sociedad”, agregó en declaraciones a Radio con Vos.

Los dichos de Caputo

Luis Caputo había afirmado en las últimas horas que “nunca compró ropa en Argentina porque es un robo”.

"Nos está tratando de ladrones primero me parece que eso no está correcto desde un lugar. Segundo que él se compra la ropa afuera tampoco está bueno”, expresó Fernández.

“Entonces me parece que lo que estamos diciendo es que que la industria hay que cuidarla un poquitito más como hizo Estados Unidos y le puso impuestos, como hace Brasil, como hacen todos los países”, evaluó.

Además recordó que “en China el Estado tiene parte donde los subvencionan y donde a veces venden las cosas abajo del costo porque el Estado es partícipe de todas las empresas más grandes” y que “contra eso hay que defenderse un poquito".

Crisis en la industria textil

"7 de cada 10 máquinas están paradas en la Argentina hoy. Me parece que a eso hay que mirar”, recalcó Fernández.

“No si te comprás la ropa afuera o me la compro acá o si la ropa está cara. Sí obvio está cara acá pero está cara por los impuestos que pagamos, por la mano de obra que es 10 veces más cara que afuera, que en China, pero porque es justo lo que se paga”, finalizó el diseñador.

