El precio de la ropa: Caputo celebró el "mea culpa" de un empresario, mientras el sector lo tildó de "payaso"

El debate por el costo de la indumentaria en Argentina escaló un nuevo peldaño tras una serie de declaraciones cruzadas entre el ministro Luis Caputo y referentes fabriles. Todo comenzó cuando Marcelo Fernández, titular de Cgera, admitió en televisión que el sector "estaba caro" y que durante años los aumentos superaron a la inflación.
"Excelente que algunos ya se animen a hacerlo público", disparó Luis Caputo en su cuenta de X, al asegurar que, en privado, todos los empresarios reconocen los márgenes excesivos.
La respuesta del resto del sector no tardó en llegar y fue inusualmente virulenta. Claudio Drescher (Cámara de la Indumentaria) y Sergio Colatti (This Week) fustigaron al ministro. Colatti calificó a Caputo de "payaso" y aseguró que el funcionario solo conoce la realidad de "diez marcas de Buenos Aires con aviones privados", ignorando a los talleristas que "están sangrando" en el interior del país.
Drescher, por su parte, expresó su desilusión tras haber votado al Gobierno. "Se han convertido en parte de la casta; eluden los problemas de fondo como la presión impositiva y el costo financiero", afirmó.