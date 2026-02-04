El precio de la ropa: Caputo celebró el "mea culpa" de un empresario, mientras el sector lo tildó de "payaso"

La respuesta del resto del sector no tardó en llegar y fue inusualmente virulenta. Claudio Drescher (Cámara de la Indumentaria) y Sergio Colatti (This Week) fustigaron al ministro. Colatti calificó a Caputo de "payaso" y aseguró que el funcionario solo conoce la realidad de "diez marcas de Buenos Aires con aviones privados", ignorando a los talleristas que "están sangrando" en el interior del país.