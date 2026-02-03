Luis Caputo cambia a Marco Lavagna, pero no al IPC

La salida del economista Marco Lavagna de la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) encontró al Gobierno con un nuevo frente de tormenta a raíz del cambio que estaba previsto efectuarse, desde este mes, en la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Frente a esas cuestiones, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió ayer a confirmar que Lavagna será reemplazado por Pedro Lines, que hasta ahora venía desempeñándose como Director Técnico del Indec. Pero, además, el titular de Hacienda -de quien depende el organismo- ratificó que no se modificará la fórmula de la inflación,
Caputo afirmó que Lavagna “renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”.
Pese a la diferencia de criterios sobre cuándo se debería implementar la nueva fórmula, Caputo aseguró que la salida de Lavagna de la entidad estadística se produjo en buenos términos y no fue una sorpresa para el Palacio de Hacienda.
La implementación de la nueva fórmula de inflación desde enero de este año era un compromiso que el equipo económico tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión del acuerdo por U$S 20.000 millones y en la que los técnicos del Indec vienen trabajando desde la gestión de Alberto Fernández.
El principal cambio de la nueva fórmula era que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) iba a incorporar la canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 y reemplazar la utilizada desde 2004. En la misma senda se encontraba la Dirección de Estadística de la Provincia, que aplazó por el momento modificar la forma de medir la inflación, aunque sí persiste la intención de adaptar la canasta a las nuevas tendencias de consumo en Tucumán.
La salida de Lavagna del organismo tomó por sorpresa a los empleados, pero no a las autoridades del Palacio de Hacienda, según indicó el propio Caputo durante una entrevista concedida a una radio porteña. De todas maneras, dentro de la institución había cierto malestar de los técnicos por el congelamiento de los salarios. El economista había asumido el 30 de diciembre de 2019, y gestionó una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas públicas, manteniendo la transparencia recuperada tras los años de intervención durante las gestiones kirchneristas. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, afirmó Raúl Llaneza, delegado de ATE en el Indec. Desde el sindicato exigieron, una vez más, un “Indec independiente del poder político”.
“En lo personal no es una decisión sencilla, pero es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa”, expresó el economista en el texto dirigido a sus “queridas y queridos compañeros”, escribió Lavagna en la carta que envió internamente al personal.
Dentro del organismo trascendió que el ahora ex director y el ministro de Economía (de quien depende la institución) no tenían una buena relación, fundamentalmente porque Lavagna tiene cercanía con otro ex ministro del área y titular del Frente Renovador, Sergio Massa.
“La visión nuestra es que no hay que cambiar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual. Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo. Diciembre da un poquito más abajo el índice nuevo, enero daba un poquito más abajo el índice nuevo”, continuó. Por lo tanto, hasta el momento no hay una fecha exacta para que el Indec reemplace una fórmula por otra. Para enero, las consultoras estimaban que la inflación se ubicaría entre 2,2% y 2,6% con la nueva fórmula. La preocupación oficial pasa porque el ajuste de las bandas cambiarias se realizan con el comportamiento del IPC. Con el dato de diciembre (del 2,8%), la banda superior se irá hasta los $ 1.607,39 hacia fines de mes La salida de Lavagna hizo ruidos en el mercado, que sigue con atención la impronta que le dará Lines.