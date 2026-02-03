Luis Caputo cambia a Marco Lavagna, pero no al IPC

“La visión nuestra es que no hay que cambiar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual. Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo. Diciembre da un poquito más abajo el índice nuevo, enero daba un poquito más abajo el índice nuevo”, continuó. Por lo tanto, hasta el momento no hay una fecha exacta para que el Indec reemplace una fórmula por otra. Para enero, las consultoras estimaban que la inflación se ubicaría entre 2,2% y 2,6% con la nueva fórmula. La preocupación oficial pasa porque el ajuste de las bandas cambiarias se realizan con el comportamiento del IPC. Con el dato de diciembre (del 2,8%), la banda superior se irá hasta los $ 1.607,39 hacia fines de mes La salida de Lavagna hizo ruidos en el mercado, que sigue con atención la impronta que le dará Lines.