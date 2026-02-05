Secciones
Bill Gates dijo que se arrepiente de "cada minuto" que pasó con Jeffrey Epstein

El empresario calificó como "falso" el contenido de los correos que lo vinculaban con el uso de drogas y citas ilícitas.

Hace 3 Hs

El creador de Microsoft, Bill Gates, manifestó públicamente su arrepentimiento por la relación que mantuvo con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En una entrevista concedida al medio australiano 9News, el empresario se refirió a los recientes archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. "Cada minuto que pasé con él, lo lamento, y me disculpo", afirmó Gates de manera categórica.

El descargo del magnate tecnológico surge tras la difusión de documentos que incluyen un borrador de correo electrónico en el que Epstein alegaba haber ayudado a Gates a "conseguir drogas" y a lidiar con las consecuencias de "tener sexo con chicas rusas", además de facilitar citas con mujeres casadas.

Ante estas acusaciones, Gates fue tajante: "Ese mensaje nunca fue enviado. (...) Es falso". Y se preguntó sobre las motivaciones del fallecido financiero: "No sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?".

El vínculo

Gates detalló que conoció a Epstein en 2011 y que compartieron cenas en varias ocasiones, pero negó rotundamente haber visitado la isla privada del Caribe o haber mantenido relaciones con mujeres en ese entorno. Según su versión, el interés era puramente filantrópico.

"El enfoque siempre fue que él conocía a mucha gente muy rica, y decía que podía lograr que donaran dinero para la salud global", explicó el empresario, para luego reconocer el fracaso de esa iniciativa: "En retrospectiva, eso fue un callejón sin salida”.

Las declaraciones de Gates se producen poco después de que su exesposa, Melinda French Gates, se pronunciara sobre el tema en la radio pública estadounidense (NPR). La filántropa confesó que la nueva divulgación de archivos le trajo "recuerdos de momentos muy dolorosos".

Melinda, quien se divorció de Gates en 2021, tomó distancia de las explicaciones que aún faltan por dar. "Sea cuales sean las preguntas que queden (...), son para esas personas e incluso para mi exesposo. Ellos deben responder (...), no yo", sentenció.

Temas Bill GatesJeffrey Epstein
