Donald Trump minimizó los archivos de Jeffrey Epstein y pidió "pasar página":

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a sus compatriotas a dejar atrás el escándalo vinculado al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, tras la publicación por parte del Departamento de Justicia de más de 3.000.000 de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionadas con el caso.
Consultado por la prensa en la Casa Blanca, el mandatario republicano desestimó el contenido del material: “No salió nada sobre mí, salvo que fue una conspiración en mi contra, literalmente, por parte de Epstein y otras personas”.
En esa línea, Trump sugirió cambiar el foco de la atención pública. “Creo que ya es hora de que el país quizá se ocupe de otra cosa, como la salud, o algo que le importe a la gente”, manifestó. Ante la pregunta puntual sobre si había revisado la documentación desclasificada, el Presidente alegó motivos de agenda: “No lo hice. Tengo muchas cosas que hacer”.
Cruce con la prensa
Durante la rueda de prensa, Trump protagonizó un enfrentamiento verbal con una cronista de la cadena CNN que le consultó sobre qué mensaje le daría a los sobrevivientes de los abusos. El magnate evitó responder la pregunta y arremetió contra la reportera: “Eres la peor periodista. Con razón CNN no tiene tan buena audiencia por gente como tú”.
El ataque personal continuó con comentarios sobre la actitud de la profesional. “Es una mujer joven. Creo que nunca te he visto sonreír. Te conozco desde hace 10 años. No creo haberte visto nunca sonreír. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no estás… sonriente? Porque saben que no están diciendo la verdad y que son una organización muy deshonesta, y deberían avergonzarse de ustedes”, disparó el mandatario.