Secciones
Mundo

Donald Trump minimizó los archivos de Jeffrey Epstein y pidió "pasar página":

El Presidente aseguró que la masiva filtración de documentos demuestra una "conspiración" en su contra. Durante la conferencia protagonizó un tenso cruce con una periodista.

DONALD TRUMP. Foto de archivo. DONALD TRUMP. Foto de archivo.
Hace 3 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a sus compatriotas a dejar atrás el escándalo vinculado al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, tras la publicación por parte del Departamento de Justicia de más de 3.000.000 de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionadas con el caso.

Consultado por la prensa en la Casa Blanca, el mandatario republicano desestimó el contenido del material: “No salió nada sobre mí, salvo que fue una conspiración en mi contra, literalmente, por parte de Epstein y otras personas”.

En esa línea, Trump sugirió cambiar el foco de la atención pública. “Creo que ya es hora de que el país quizá se ocupe de otra cosa, como la salud, o algo que le importe a la gente”, manifestó. Ante la pregunta puntual sobre si había revisado la documentación desclasificada, el Presidente alegó motivos de agenda: “No lo hice. Tengo muchas cosas que hacer”.

Cruce con la prensa

Durante la rueda de prensa, Trump protagonizó un enfrentamiento verbal con una cronista de la cadena CNN que le consultó sobre qué mensaje le daría a los sobrevivientes de los abusos. El magnate evitó responder la pregunta y arremetió contra la reportera: “Eres la peor periodista. Con razón CNN no tiene tan buena audiencia por gente como tú”.

El ataque personal continuó con comentarios sobre la actitud de la profesional. “Es una mujer joven. Creo que nunca te he visto sonreír. Te conozco desde hace 10 años. No creo haberte visto nunca sonreír. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no estás… sonriente? Porque saben que no están diciendo la verdad y que son una organización muy deshonesta, y deberían avergonzarse de ustedes”, disparó el mandatario.

Temas Donald TrumpJeffrey Epstein
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Crees que eres el diablo?: el perturbador video inédito de Jeffrey Epstein que sacude a EE.UU.

"¿Crees que eres el diablo?": el perturbador video inédito de Jeffrey Epstein que sacude a EE.UU.

El documental prohibido que vuelve a ser tendencia en Netflix: la verdad detrás de Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico

El documental prohibido que vuelve a ser tendencia en Netflix: la verdad detrás de "Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico"

Caso Epstein: Bill y Hillary Clinton comparecerán ante el Congreso a finales de febrero

Caso Epstein: Bill y Hillary Clinton comparecerán ante el Congreso a finales de febrero

Donald Trump quiere enjuiciar al presentador de los premio Grammy

Donald Trump quiere enjuiciar al presentador de los premio Grammy

Trump amenaza a Minneapolis y vuelve a tensar la situación

Trump amenaza a Minneapolis y vuelve a tensar la situación

Lo más popular
Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
1

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Historias de policías buenos y de policías malos
2

Historias de policías buenos y de policías malos

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
3

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos
4

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”
5

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires
6

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Más Noticias
Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

La UNT encara obras en la Facultad de Psicología y en la Escuela Sarmiento

La UNT encara obras en la Facultad de Psicología y en la Escuela Sarmiento

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Francia acusa a 10 hombres por drogar y violar a un niño

Francia acusa a 10 hombres por drogar y violar a un niño

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Comentarios