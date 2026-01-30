Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Narela estaba desaparecida desde el 23 de enero. Su padre, Marcelo Márquez Barreto, viajó al país norteamericano con la intención de encontrarla y regresarla a la Argentina. Llegó el miércoles a Los Ángeles y, en las primeras horas del jueves, le envió un mensaje a su esposa, quien permanecía en el país: “Gorda, la encontré, está muerta”, una información que luego fue confirmada por su ahijada, Kiara.