El documental prohibido que vuelve a ser tendencia en Netflix: la verdad detrás de "Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico"

Entre lujos extremos y su jet "Lolita Express", el documental desglosa cómo el magnate construyó un imperio de abusos que hoy, tras nuevas filtraciones masivas, vuelve a estremecer al mundo.

Hace 1 Hs

A pesar de haberse estrenado en 2020, la docuserie de Netflix experimentó un resurgimiento masivo en las últimas semanas. Mientras el mundo procesa las nuevas filtraciones de archivos judiciales, miles de usuarios regresan a los cuatro episodios de "Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico" para intentar armar el rompecabezas de uno de los casos más oscuros de la historia reciente.

De profesor de matemáticas a magnate de Wall Street

La serie, producida por el célebre novelista James Patterson y dirigida por Lisa Bryant, despoja a Epstein de su disfraz de "caballero misterioso". El relato expone cómo un hombre que comenzó dando clases de matemáticas en una escuela privada de Manhattan terminó codeándose con la élite global.

El documental revela que su fortuna, estimada en 630 millones de dólares, no era más que una fachada. Su verdadero "negocio" era un esquema piramidal perverso: pagaba a adolescentes para reclutar a otras jóvenes, en su mayoría menores de edad, bajo la promesa de masajes que terminaban en abusos sistemáticos.

Los nexos con el poder: Del "Lolita Express" a las cenas de lujo

Uno de los puntos más impactantes de la producción de Netflix es la red de contactos que protegía al depredador. El documental no escatima en nombres ni en detalles sobre el "Lolita Express", el jet privado en el que Epstein trasladaba a sus víctimas hacia su isla privada en el Caribe.

La serie explora las conexiones que Epstein mantuvo, incluso después de su primera condena en 2008, con figuras de la talla de: Bill Clinton y el Príncipe Andrés de Reino Unido; Estrellas de Hollywood como Woody Allen y Alec Baldwin.

Magnates tecnológicos como Jeff Bezos y Elon Musk (quien ha sido fotografiado junto a la socia de Epstein, Ghislaine Maxwell).

La caída del imperio y el papel de Ghislaine Maxwell

El documental profundiza en cómo la policía de Palm Beach comenzó a tirar del hilo en 2005 tras la denuncia de una niña de 14 años. Lo que siguió fue el descubrimiento de un sistema de impunidad donde Epstein, gracias a acuerdos cuestionables con la fiscalía, logró cumplir una condena mínima que le permitía salir de la cárcel diariamente para "atender negocios".

El cierre del relato se centra en la figura de Ghislaine Maxwell, su pareja y socia principal, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual. La serie deja claro que, detrás de las mansiones impolutas de Nueva York, Florida y París, se escondía una decadencia humana difícil de digerir.

¿Por qué verla ahora?

Con la publicación de más de 2.000 videos y 3 millones de documentos por parte del Departamento de Justicia este año, la docuserie funciona como la guía definitiva para entender quiénes permitieron que el "monstruo" operara a plena luz del día durante décadas.

