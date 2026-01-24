El NOA y centro del país vuelven a estar en alerta meteorológica por tormentas

Alerta meteorológica amarilla en el NOA y centro del país

Las tormentas se harán presentes a lo largo de casi todo el país este sábado, exceptuando la Patagonia. La señal amarilla del mapa del SAT empieza en Jujuy y abarca la región oeste y centro de la provincia. Continúa en el oeste de Salta y cruza por el centro de Catamarca y La Rioja. En San Juan, la advertencia alcanza la zona centro y este al igual que en Mendoza. En todos los casos, la alerta se extiende de norte a sur. En San Luis, la zona bajo alerta corresponde al oeste y sur de la provincia; en Córdoba, al sur; en La Pampa, a la región que no está comprendida por la alerta naranja; y, en Buenos Aires, a la esquina sudoeste y parte del centro.