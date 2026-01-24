El NOA y centro del país vuelven a estar en alerta meteorológica por tormentas

Un nuevo anuncio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso bajo alerta a gran parte del país. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) publicó los fenómenos meteorológicos de gran magnitud de las próximas 72 horas y son 11 las provincias afectadas. La última actualización del SAT se publicó a las 6.06 de este sábado y anunció tanto alertas amarillas como una alerta naranja para una provincia.
Por lo pronto, son más de 10 las provincias bajo alerta amarilla por tormentas potentes este sábado. El pronóstico indica que el domingo la región afectada disminuirá, comprometiendo el territorio de solamente seis provincias en el centro del país: San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro. El lunes, en cambio, la alerta amarilla prevalecerá solo en pequeñas regiones de La Rioja y San Luis, pero el parte puede actualizarse a lo largo del día durante todo el fin de semana.
Alerta naranja por tormentas en el centro del país
La provincia más comprometida en cuanto a magnitud de las tormentas es La Pampa. Casi toda la región está marcada en color naranja en el mapa del SAT, a excepción del extremo noreste que comprende Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel. La alerta anuncia tormentas intensas este sábado, desde la tarde hasta la noche. Durante la madrugada del domingo las precipitaciones se detendrían o disminuirían su intensidad e incrementarían nuevamente por la noche del domingo.
Durante este sábado, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros que pueden ser superados de forma puntual.
Alerta meteorológica amarilla en el NOA y centro del país
Las tormentas se harán presentes a lo largo de casi todo el país este sábado, exceptuando la Patagonia. La señal amarilla del mapa del SAT empieza en Jujuy y abarca la región oeste y centro de la provincia. Continúa en el oeste de Salta y cruza por el centro de Catamarca y La Rioja. En San Juan, la advertencia alcanza la zona centro y este al igual que en Mendoza. En todos los casos, la alerta se extiende de norte a sur. En San Luis, la zona bajo alerta corresponde al oeste y sur de la provincia; en Córdoba, al sur; en La Pampa, a la región que no está comprendida por la alerta naranja; y, en Buenos Aires, a la esquina sudoeste y parte del centro.