Prometen ayuda para un sector textil en crisis en Tucumán

Caputo y Adorni embisten contra los precios de la ropa. Los industriales tucumanos piden audiencia a Jaldo.

COMPETITIVIDAD. La Unión Industrial de Tucumán reclaman a ARCA que controle la conducta impositiva para la importación de textiles.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

Mientras el Gobierno nacional sigue embistiendo contra los empresarios textiles, en la Provincia renuevan exenciones para evitar nuevas suspensiones en la producción d la actividad y, por ende, de los trabajadores. Los industriales siguen sosteniendo que la apertura de las importaciones golpeó con fuerza y que esa política está dañando la competitividad textil.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, abrió el fuego al confesar que “nunca compró ropa en el país” por considerar que los precios son “un robo”. Según el titular del Palacio de Hacienda, el sector ha sido protegido durante décadas a costa de que millones de argentinos paguen productos más caros que en el resto del mundo. A través de sus redes sociales, el funcionario redobló la crítica cuando un empresario del sector reconoció que los precios locales están elevados. “Tenes 4 razones para agradecerle a este gobierno entonces: 1. Logramos que la ropa se abarate en Argentina. 2. Pagás menos impuestos. 3. Ya no necesitás comprar pasaje si querés comprarte ropa más barata. Solo tenés que saber usar internet. 4. Podés comprar dólares libremente para pagarla”, posteó el ministro de Economía.

Advertencia de los empresarios textiles ante la baja de aranceles a la importación: los argumentos

Advertencia de los empresarios textiles ante la baja de aranceles a la importación: los argumentos

La temperatura se elevó luego con una declaración televisiva del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ante la consulta sobre el riesgo de desempleo por la apertura de importaciones, el funcionario planteó un escenario hipotético: si un consumidor ahorra 75 dólares comprando un jean importado, ese excedente se vuelca al consumo de otros sectores, reactivando la economía general. “Nosotros no tenemos que proteger industrias, sino los intereses de los argentinos”, agregó.

Distintas realidades

Desde el año pasado, la Unión Industrial de Tucumán (UIT), viene solicitando audiencia al gobernador Osvaldo Jaldo, con el fin de exponer la situación de las fábricas radicadas en la provincia.

Particularmente en lo que respecta al sector textil, la entidad que preside el industrial sucroalcoholero Jorge Rocchia Ferro solicitó la protección frente a importaciones desleales, la implementación de compras públicas provinciales priorizando proveedores locales y tarifas energéticas promocionales para sostener la actividad. En este sentido, pide que se reimplanten y refuercen los precios de referencia en las importaciones, aplicándolos a todos los productos y, en especial, al sector textil, que hoy sufre de manera directa prácticas de subfacturación. “Así como ARCA controla estrictamente a las empresas nacionales, debe controlarse a los importadores que declaran valores irreales, generando competencia desleal, evasión fiscal y un grave perjuicio a la industria local”, fundamenta la entidad, Su titular, Rocchia Ferro, anticipó a nuestro diario que el Grupo Los Balcanes está a punto de adquirir Panpack, una empresa de producción de tejidos, bolsas, hilos y cintas de rafia de polipropileno.

Catamarca lanza un salvataje para las textiles: Jalil aporta hasta $200.000 por trabajador para evitar despidos

Catamarca lanza un salvataje para las textiles: Jalil aporta hasta $200.000 por trabajador para evitar despidos

En tanto, el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, señaló a LA GACETA que el Poder Ejecutivo está atento a la situación de la actividad y que, dentro de las posibilidades, continuará aplicando medidas que tiendan a evitar un freno en la producción, como así también la suspensión de personal. “Se analiza caso por caso, porque cada una de las fábricas tiene realidades distintas; ya estuvimos hablando con algunos directivos de empresas instaladas en la provincia que nos solicitaron, por ejemplo, que gestiones tasas subsidiadas (de un dígito) ante el Banco Nación para líneas de créditos productivas y otras medidas que están a nuestro alcance”, indicó.

Crece la preocupación entre los empresarios textiles, que quieren reunirse con Caputo

Crece la preocupación entre los empresarios textiles, que quieren reunirse con Caputo

Dentro de las medidas de alivio que la provincia puede otorgar al sector textil, Abad mencionó la vigencia del decreto 138, publicado ayer en el Boletín Oficial de la provincia, que establece la alícuota diferencial del cero por ciento (0%) en los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y para la Salud Pública para la actividad de “Fabricación de hilados de algodón y sus mezclas” hasta el 31 de diciembre de este año.

“Solo podrán acceder los contribuyentes que posean establecimientos productivos permanentes en actividad dentro del territorio provincial”, indica la norma firmada por el titular de Economía.

Temas Osvaldo JaldoJorge Rocchia FerroDaniel AbadLuis CaputoManuel Adorni
