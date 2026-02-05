Prometen ayuda para un sector textil en crisis en Tucumán

Particularmente en lo que respecta al sector textil, la entidad que preside el industrial sucroalcoholero Jorge Rocchia Ferro solicitó la protección frente a importaciones desleales, la implementación de compras públicas provinciales priorizando proveedores locales y tarifas energéticas promocionales para sostener la actividad. En este sentido, pide que se reimplanten y refuercen los precios de referencia en las importaciones, aplicándolos a todos los productos y, en especial, al sector textil, que hoy sufre de manera directa prácticas de subfacturación. “Así como ARCA controla estrictamente a las empresas nacionales, debe controlarse a los importadores que declaran valores irreales, generando competencia desleal, evasión fiscal y un grave perjuicio a la industria local”, fundamenta la entidad, Su titular, Rocchia Ferro, anticipó a nuestro diario que el Grupo Los Balcanes está a punto de adquirir Panpack, una empresa de producción de tejidos, bolsas, hilos y cintas de rafia de polipropileno.