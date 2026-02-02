Alerta viajeros: no habrá paro, pero tal vez sí demoras en los vuelos

El conflicto se originó por un incumplimiento salarial de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según denunció ATE, el Gobierno Nacional dio marcha atrás con un aumento en el adicional por “racionamiento” que ya figuraba liquidado en el sistema oficial, pero que finalmente no fue depositado. “El Gobierno tomó la incomprensible decisión de reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. El dirigente remarcó que el incremento ya aparecía reflejado en los recibos de sueldo a través del sistema SARHA.