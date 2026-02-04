Manuel Adorni contra el sector textil: "No estamos para proteger industrias"

Poco después, Manuel Adorni reforzó esta línea con una polémica teoría económica. Ante la consulta sobre el riesgo de desempleo por la apertura de importaciones, el funcionario planteó un escenario hipotético: si un consumidor ahorra 75 dólares comprando un jean importado, ese excedente se vuelca al consumo de otros sectores, reactivando la economía general. "Nosotros no tenemos que proteger industrias, sino los intereses de los argentinos", sentenció.