Crece la preocupación entre los empresarios textiles, que quieren reunirse con Caputo

La Baja de Aranceles No Soluciona el Problema de Precios: El sector argumenta que los precios de la vestimenta y el calzado no han aumentado al mismo ritmo que la inflación general. Señalan que la baja de aranceles no tendrá un impacto significativo en la reducción de precios al consumidor, recordando experiencias pasadas donde la importación masiva no se tradujo en precios más bajos.