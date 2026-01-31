Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

El Gobierno nacional oficializó la suba del combustible mediante el decreto 74/2026 publicado en el Boletín Oficial. La normativa establece un incremento parcial en los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (CO2), ajustes que impactarán en los precios de la nafta y el gasoil desde febrero. Con esta decisión, queda abierta la suba de las naftas a partir de este fin de semana que, según cálculos oficiales, rondaría el 1%. Las estaciones de servicio, en ese sentido, aguardan que las petroleras reajusten los valores en las pizarras.
Los montos específicos determinados para los combustibles quedaron de la siguiente manera: nafta sin plomo y súper con alícuota de $ 16,773 por litro, impuesto al CO2 de $ 1,027 por litro, gasoil con $ 14,372 por litro, alícuota diferencial para provincias patagónicas como Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Patagones (Buenos Aires) y Malargüe (Mendoza) de $ 7,782 por litro, y CO2 en gasoil de $ 1,638 por litro. La decisión del gobierno nacional fue la de diferir parte de los incrementos para amortiguar el impacto en los surtidores, trasladando la aplicación de aumentos a etapas futuras. Como referencia, durante 2025 se postergaron varias actualizaciones previstas por ley, lo que generó una pérdida fiscal de U$S 2.326 millones. En diciembre de ese año, la recaudación cayó alrededor de U$S 173 millones.
El cronograma definido establece que “los hechos imponibles” ocurran entre el 1 y 28 de febrero. Desde el marco normativo, la ley 23.966 prevé que los impuestos deben actualizarse trimestralmente según la inflación medida por el Indec, aunque el ejecutivo nacional ha suspendido varias veces este mecanismo de ajuste automático. Este tratamiento diferencial se mantiene en el esquema especial aplicado al gasoil en provincias patagónicas y otras regiones del interior del país.
El costo de los combustibles presenta diferencias significativas según el tipo de producto y provincias, estas variaciones responden a factores tanto logísticos como impositivos. En base a esto, según un informe del Instituto interdisciplinario de economía política de la UBA-Conicet, las provincias con mayores precios para cargar combustible fueron Formosa con nafta premium a $ 1.955 por litro, junto a Corrientes, La Rioja, Misiones y Santa Fe. En Corrientes, la nafta súper alcanzaba los $ 1.682 por litro.
En el extremo opuesto, las provincias con precios más bajos fueron Río Negro con nafta a $ 1.637 por litro, Chubut, La Pampa, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza. En Santa Cruz se registró el menor valor de nafta súper con $ 1.350 por litro. En el segmento de gasoil premium, Neuquén alcanzaba $ 1.987 por litro y Tierra del Fuego $ 1.704 por litro. El gasoil común más caro se registró en Salta con $ 1.773 por litro, mientras que el más barato apareció en Tierra del Fuego con $ 1.525 por litro.
A nivel nacional, el año pasado se observó un estancamiento del consumo, con comportamientos muy dispares según el tipo producto. En el consolidado de las naftas se produjo un incremento del orden del 3% mientras el Gasoil retrocedió un 4%.
En cuanto al desempeño por provincias, CABA registra la mayor caída, en el orden del 9%, seguida con 6% de Santa Cruz. E nel otro extremo, Buenos Aires incrementa un 5% sus ventas, al igual que Santiago del Estero.
Analizando el desempeño de Tucumán, las ventas retrocedieron un 1% en 2025, con una recuperación en las naftas del orden del 5%, por arriba del promedio nacional, de acuerdo con un reporte de la Cámara de Comerciantes Derivados del Petroleo, Gas y Afines (Capega). El Gasoil, en tanto, retrocedió un 8% en sus dos versiones, con una caída del 17% para el grado 2, relacionado con la actividad económica. En cuanto a los premium, hubo una recuperación del 10% para el gasoil y del 20% para las naftas, siempre comparando la evolución interanual a nivel provincial.