Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Los montos específicos determinados para los combustibles quedaron de la siguiente manera: nafta sin plomo y súper con alícuota de $ 16,773 por litro, impuesto al CO2 de $ 1,027 por litro, gasoil con $ 14,372 por litro, alícuota diferencial para provincias patagónicas como Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Patagones (Buenos Aires) y Malargüe (Mendoza) de $ 7,782 por litro, y CO2 en gasoil de $ 1,638 por litro. La decisión del gobierno nacional fue la de diferir parte de los incrementos para amortiguar el impacto en los surtidores, trasladando la aplicación de aumentos a etapas futuras. Como referencia, durante 2025 se postergaron varias actualizaciones previstas por ley, lo que generó una pérdida fiscal de U$S 2.326 millones. En diciembre de ese año, la recaudación cayó alrededor de U$S 173 millones.