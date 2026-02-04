Crimen de Érika Álvarez: “Estamos trabajando a fondo sobre todas las líneas investigativas”

El principal imputado es Felipe Sosa, de 50 años, detenido el viernes 16 de enero en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Está acusado como autor del homicidio y cumple prisión preventiva por el plazo de seis meses. A él se sumó esta semana Justina Gordillo, de 48 años, quien fue imputada por el delito de encubrimiento doblemente agravado, tanto por favorecimiento personal como por su condición de empleada judicial. En su caso, el juez interviniente dispuso prisión preventiva por tres meses.