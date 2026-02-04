Fracasó la cumbre de gobernadores: sin quórum, se postergó el debate por la reforma laboral

La tensión fiscal es el eje del conflicto. El "trío del norte" (Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil) advirtió que no resignarán más fondos, al proponer alternativas para compensar la caída en Ganancias. A esto se sumó la voz de Rolando Figueroa (Neuquén), quien reclamó el reparto de los impuestos a los combustibles para sostener la infraestructura provincial.