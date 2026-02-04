Fracasó la cumbre de gobernadores: sin quórum, se postergó el debate por la reforma laboral

La liga de gobernadores no logró concretar hoy su demostración de fuerza. Lo que pretendía ser una cumbre de urgencia en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para fijar postura sobre la reforma laboral y la restitución del impuesto a las Ganancias terminó diluyéndose por "problemas de agenda" y la cautela de los sectores dialoguistas.
El trasfondo del fallido encuentro reveló una fragmentación estratégica. Mientras los gobernadores peronistas -encabezados por Sergio Ziliotto (La Pampa)- buscaban presionar por la coparticipación del impuesto a los combustibles o al cheque, los mandatarios de Juntos por el Cambio y bloques independientes prefirieron evitar una foto de confrontación directa antes del debate en el Senado.
La tensión fiscal es el eje del conflicto. El "trío del norte" (Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil) advirtió que no resignarán más fondos, al proponer alternativas para compensar la caída en Ganancias. A esto se sumó la voz de Rolando Figueroa (Neuquén), quien reclamó el reparto de los impuestos a los combustibles para sostener la infraestructura provincial.
Desde la Casa Rosada, la respuesta fue tajante. Mientras el Ejecutivo negocia voto a voto, Patricia Bullrich lanzó una advertencia que resonó en las provincias. "Los estados provinciales tienen que ir adelgazando", dijo. El mensaje apuntó a que no habrá compensaciones sin un ajuste estructural en los distritos.