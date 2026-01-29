La clave está en el laboratorio: las pericias que definirán el futuro del caso de Érika Alvarez

Pruebas genéticas y ADN

Ayer se dio inicio al proceso para las pruebas genéticas con la presencia de todas las partes. Los peritos del Ministerio Público trabajan sobre las muestras biológicas extraídas del cuerpo de la víctima. El primer paso es determinar si estas muestras son aptas para ser cotejadas; de ser así, se procederá a realizar la pericia de ADN. Los especialistas estiman que estos resultados fundamentales demorarán, al menos, un mes.