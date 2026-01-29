¿Quién es el narco paraguayo involucrado en el asesinato de Érika Antonella Álvarez?

La hermana de la víctima, Marianella Álvarez, aportó un dato que refuerza la peligrosidad del entorno: el detenido también estaría vinculado a la distribución de éxtasis en fiestas electrónicas. La principal hipótesis de la fiscalía sugiere que "El Mayor" pudo haber sido el nexo clave entre la joven y Felipe Sosa, el exmilitar acusado del asesinato. Mientras la instrucción avanza, la justicia intenta determinar si este líder narco fue un testigo silencioso o un actor necesario en la trama que terminó con el cuerpo de Érika en un basural.