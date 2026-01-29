¿Quién es el narco paraguayo involucrado en el asesinato de Érika Antonella Álvarez?

Detrás del brutal crimen de Érika Antonella Álvarez aparece un nombre que inquieta a los investigadores: C. F. B., conocido en el mundo del hampa como “El Mayor”. De nacionalidad paraguaya y señalado como el líder de una organización criminal de escala internacional, su vínculo con la víctima añade una dimensión trasnacional a una causa que ya estremece a Tucumán.
Un peso pesado del tráfico aéreo
“El Mayor” no es un improvisado en las crónicas policiales. Según los expedientes que maneja la justicia, lidera una estructura dedicada al tráfico de grandes cantidades de marihuana desde Paraguay hacia Argentina, utilizando vía aéreas para el transporte de la droga. Su nombre cobró relevancia en la prensa paraguaya tras un polémico fallo que absolvió a un piloto de avión que presuntamente trabajaba bajo sus órdenes.
En junio de 2021, su rastro fue detectado en el sur tucumano. En aquel entonces, Interpol buscaba a un peligroso sicario apodado “El Carnicero”, pero el operativo en la localidad de Alberdi terminó con la captura de Carlos. Tras ser identificado, se descubrió que tenía un pedido de captura vigente de la Justicia Federal de Chaco por el envío de 1.200 kilos de marihuana en el año 2010. Tras ser extraditado bajo un fuerte operativo de seguridad, regresó a Tucumán en 2023, año en que habría iniciado su relación con Érika.
El sostén económico y el vínculo con la víctima
Según declararon familiares y allegados de la joven de 25 años, C. F. B. mantenía una relación sentimental con ella. Aunque no convivían debido a los problemas de adicción de Érika, él era quien la ayudaba económicamente. Incluso, se estableció que “El Mayor” alquilaba una propiedad en El Cadillal destinada a reuniones y fiestas en las que la joven participaba frecuentemente.
El interrogante de los investigadores
Para los especialistas en crimen organizado, la presencia de "El Mayor" en el expediente plantea una duda razonable: ¿es posible asesinar a la pareja de un narco de este calibre sin su consentimiento?
La hermana de la víctima, Marianella Álvarez, aportó un dato que refuerza la peligrosidad del entorno: el detenido también estaría vinculado a la distribución de éxtasis en fiestas electrónicas. La principal hipótesis de la fiscalía sugiere que "El Mayor" pudo haber sido el nexo clave entre la joven y Felipe Sosa, el exmilitar acusado del asesinato. Mientras la instrucción avanza, la justicia intenta determinar si este líder narco fue un testigo silencioso o un actor necesario en la trama que terminó con el cuerpo de Érika en un basural.