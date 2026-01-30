Piden no estigmatizar las fiestas electrónicas por el caso de Érika Antonella Álvarez

“Sentimos mucho lo que le pasó a Érika Álvarez. Esperemos que pronto se sepa la verdad, pero pedimos que no se demonice a las fiestas electrónicas”, sostuvo Luciana Martínez, quien asiste a ese tipo de encuentros. “Si siguen insistiendo en que su crimen está vinculado a esta movida, lo único que van a conseguir es que las vuelvan a suspender”, añadió en un mensaje que envió a LA GACETA a través de una red social. Otros tucumanos que forman parte de la cultura electrónica indicaron que nunca vieron a la víctima, a Felipe “El Militar” Sosa ni, mucho menos, al supuesto narco paraguayo Carlos, en una fiesta.
“Me parece que hay mucha imaginación en la Policía al relacionar las fiestas con el caso”, dijo Marcos Jiménez. “Hay mucho Netflix en todo esto”, agregó el estudiante de Psicología. Fueron los familiares de Érika quienes informaron sobre la línea vinculada a las fiestas electrónicas. No sólo señalaron que el imputado estaría relacionado con la organización de ese tipo de encuentros, sino que la joven les habría dicho que en su casa se guardaba éxtasis.
“No sabemos quiénes son. No es gente conocida en la movida como organizadores, ya sea de fiestas legales o clandestinas. Acá no somos muchos los que hacemos este tipo de eventos”, indicó un organizador.
Otro empresario no descartó que personal de la empresa de Sosa haya realizado tareas de vigilancia en algún encuentro. Los jóvenes consultados señalaron que “El Militar” podría haber sido participante de fiestas privadas en las que se escucha este tipo de música, se consumen grandes cantidades de droga y se producen encuentros sexuales grupales.
“Esto no es nuevo. Se viene rumoreando desde hace bastante tiempo que hay este tipo de reuniones, pero creo que se trata más de mitos urbanos”, indicó Agustina Hernández.
Su novio, Gastón, añadió: “Siempre se habló del tema. Incluso se difundieron fotos hechas con inteligencia artificial, donde aparecen políticos consumiendo cocaína dispuesta en bandejas. Por eso hablan de las ‘fiestas del poder’”.
Por su parte, Marcelo Cosiansi, defensor de Sosa, durante la audiencia en la que solicitó que su defendido reciba atención médica, sostuvo: “Hasta en los medios de comunicación se conocieron los problemas de adicción que tenía. Incluso llegaron a decir que consumía en fiestas donde ponían cocaína en platos”.