Piden no estigmatizar las fiestas electrónicas por el caso de Érika Antonella Álvarez

“Sentimos mucho lo que le pasó a Érika Álvarez. Esperemos que pronto se sepa la verdad, pero pedimos que no se demonice a las fiestas electrónicas”, sostuvo Luciana Martínez, quien asiste a ese tipo de encuentros. “Si siguen insistiendo en que su crimen está vinculado a esta movida, lo único que van a conseguir es que las vuelvan a suspender”, añadió en un mensaje que envió a LA GACETA a través de una red social. Otros tucumanos que forman parte de la cultura electrónica indicaron que nunca vieron a la víctima, a Felipe “El Militar” Sosa ni, mucho menos, al supuesto narco paraguayo Carlos, en una fiesta.