Crimen de Erika Álvarez: dictaron tres meses de prisión preventiva para Justina Gordillo

En la causa también aparece mencionada otra persona cuya identidad se mantiene en reserva, presuntamente muy cercana a Sosa y propietaria del departamento que este alquilaba. Según consta en el expediente, ese individuo podría haber estado presente durante y después del crimen. Si bien la Policía habría solicitado su detención, el pedido no fue avalado por el Ministerio Público.