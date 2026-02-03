Secciones
Seguridad

Crimen de Erika Álvarez: dictaron tres meses de prisión preventiva para Justina Gordillo

La mujer fue acusada de encubrimiento personal y real doblemente agravado, pero no quedó imputada por el homicidio.

JUSTINA GORDILLO, EN EL JUZGADO. JUSTINA GORDILLO, EN EL JUZGADO.
Hace 9 Min

La Justicia ordenó tres meses de prisión preventiva para Justina Gordillo (48), detenida en el marco de la investigación por el crimen de Erika Álvarez, ocurrido en una vivienda de calle Santo Domingo al 1.100. La mujer fue acusada de encubrimiento personal y real doblemente agravado, pero no quedó imputada por el homicidio.

La medida fue dispuesta este lunes por el juez Bernardo L’Erario Babot, quien hizo lugar a todos los planteos formulados por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Pedro Gallo, con la adhesión del querellante Carlos Garmendia.

De qué acusan a Justina Gordillo

Durante la audiencia, el fiscal Gallo sostuvo que Gordillo habría colaborado activamente en el encubrimiento del crimen, señalándola por:

el ocultamiento del cuerpo de la víctima,

la eliminación o destrucción del teléfono celular de Erika Álvarez,

y la ayuda brindada a su pareja, Felipe Sosa, para concretar su fuga tras el hecho.

EN UN COUNTRY. Efectivos del Grupo Cero colocan elementos de protección a la acusada Justina Gordillo. EN UN COUNTRY. Efectivos del Grupo Cero colocan elementos de protección a la acusada Justina Gordillo.

La acusación fue formulada bajo las figuras de encubrimiento personal y real, agravadas tanto por la gravedad del delito precedente como por la condición de funcionaria pública de la imputada, ya que Gordillo se desempeña como empleada judicial con funciones en la Corte Suprema de Justicia.

La postura de la defensa y la decisión del juez

La defensa, a cargo de los abogados Camilo Atim y María Florencia Abdala, se opuso al pedido de prisión preventiva. De manera subsidiaria, reclamaron que, en caso de dictarse la medida, fuera bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Sin embargo, el juez L’Erario Babot rechazó todos los planteos defensivos y resolvió dictar la prisión preventiva efectiva por el plazo de tres meses, tal como lo solicitó el Ministerio Público.

VÍCTIMA. Érika Antonella Álvarez. VÍCTIMA. Érika Antonella Álvarez.

No está imputada por el homicidio

Fuentes de la investigación remarcaron que Justina Gordillo no está acusada de haber participado directamente en el crimen. Según la hipótesis que maneja el equipo de Homicidios —encabezado por los comisarios Susana Montero, Diego Bernachi y Miguel Carabajal—, hay dos elementos centrales que la excluyen, por ahora, como autora del asesinato.

Por un lado, habría sido una de las primeras personas en retirarse del domicilio donde ocurrió el hecho. Por otro, los investigadores consideran que su contextura física no le habría permitido reducir ni dar muerte a Erika Álvarez, quien la superaba en tamaño.

No obstante, las hermanas de la víctima aseguraron que Gordillo había insultado a Erika en redes sociales, lo que reforzó las sospechas en su contra en el plano del encubrimiento.

El encuentro previo y los sospechosos no identificados

La investigación sostiene que, antes del crimen, en la vivienda de Santo Domingo al 1.100 se habría producido un encuentro sexual grupal, del que participaron Felipe Sosa, Erika Álvarez, Justina Gordillo y al menos uno o dos hombres más, que aún no fueron identificados.

En la causa también aparece mencionada otra persona cuya identidad se mantiene en reserva, presuntamente muy cercana a Sosa y propietaria del departamento que este alquilaba. Según consta en el expediente, ese individuo podría haber estado presente durante y después del crimen. Si bien la Policía habría solicitado su detención, el pedido no fue avalado por el Ministerio Público.

“Sabe más de lo que dice”, resumió un investigador.

Además, los pesquisas buscan identificar entre tres y cuatro personas más. Una de ellas habría participado del encuentro previo, mientras que otras podrían haber colaborado en el traslado del cuerpo. No se descarta que estos últimos sean empleados del Grupo Sosa, la empresa de seguridad de la que el acusado era socio gerente.

Quién es quién en el Caso Érika: los perfiles detrás del crimen que conmociona a Tucumán


La víctima

Érika estudiaba enfermería y atravesaba una fuerte adicción. Según la pesquisa, participaba en reuniones donde se facilitaban drogas y sexo grupal. Fue asesinada a golpes en una vivienda de Yerba Buena, inmovilizada con una técnica de estrangulamiento, atada y descartada en un basural de Manantial Sur.

El imputado: Felipe “El Militar” Sosa

Es el único acusado hasta ahora. Exmilitar, con paso por el Colegio Militar y la Legión Extranjera francesa, luego fundó una empresa de seguridad privada. Fue detenido en Buenos Aires cuando intentaba salir del país. Admitió que se reunía con Érika para consumir drogas. Tiene antecedentes por violencia de género y una causa por marihuana, ambas cerradas con sobreseimientos.

La sombra narco: “El Mayor”

C. F. B., ciudadano paraguayo, es señalado como líder de una organización narco dedicada al tráfico aéreo de marihuana. Mantenía económicamente a Érika y había sido detenido en 2021 por un cargamento de 1.200 kilos. Para los investigadores, resulta clave determinar qué grado de conocimiento tuvo sobre el crimen.

Erika Antonella Álvarez
