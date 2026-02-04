Secciones
SociedadActualidad

Becas Progresar: ¿hay inscripciones abiertas en febrero de 2026 y cuál es el monto que se cobra?

El programa busca incentivar la permanencia escolar en los niveles obligatorio, superior y de formación profesional.

Becas Progresar: ¿hay inscripciones abiertas en febrero de 2026 y cuál es el monto que se cobra? Progresar
Hace 2 Hs

La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó que las Becas Progresar seguirán vigentes durante 2026, detallando los procesos necesarios para que los estudiantes accedan a este recurso económico. El programa busca incentivar la permanencia escolar en los niveles obligatorio, superior y de formación profesional. Para calificar, los aspirantes deben cumplir con requisitos específicos tanto en su rendimiento académico como en su situación socioeconómica actual.

Becas Progresar: qué tenés que hacer para saber si cobrás en febrero

Becas Progresar: qué tenés que hacer para saber si cobrás en febrero

El beneficio mensual se estableció en $35.000 para todas sus variantes, aunque la modalidad de cobro presenta una división clara. Los beneficiarios reciben directamente el 80% del monto, equivalente a $28.000, cada mes. El porcentaje restante queda bajo resguardo del organismo previsional y se libera únicamente cuando el alumno demuestra la finalización de sus compromisos educativos y la regularidad escolar correspondiente.

Todo lo que debés saber para inscribirte o reinscribirte en las becas Progresar 2026

¿Cuáles son las becas Progresar?

-Progresar Obligatorio: Para jóvenes de 16 a 24 años que estén cursando la escuela secundaria. 

-Progresar Superior: Orientada a quienes cursan carreras de nivel superior, fomentando la continuidad en los estudios.

-Progresar Trabajo: Dirigido a jóvenes y adultos que buscan completar estudios y acceder a cursos de formación profesional.

Cómo y cuándo inscribirse en febrero 2026

La apertura del registro para el programa suele ocurrir habitualmente entre los meses de marzo y abril, en sintonía con el comienzo de las clases. Aunque todavía falta una confirmación oficial sobre el día exacto, diversos sectores del ámbito educativo prevén que el sistema acepte solicitudes desde el primer día de marzo hasta el cierre de abril. El proceso se gestiona íntegramente de forma digital mediante el portal oficial de las becas, lo que facilita el acceso desde cualquier punto del país.

Resulta fundamental que los interesados revisen la actualización de sus datos personales y familiares en la plataforma Mi ANSES antes de iniciar el trámite, pues esto garantiza una evaluación más ágil. Las autoridades recalcan que la gestión es personal y gratuita, por lo cual desaconsejan el uso de intermediarios. Asimismo, recomiendan proteger la información sensible y evitar la entrega de claves o documentos a terceras personas para prevenir cualquier tipo de estafa o manejo indebido de la cuenta.

Cuál es le monto de cobro de las becas Progresar

-Progresar Obligatorio: $ 28.000 en el primer año (se retienen $ 7.000) y $35.000 a partir del segundo año.

-Progresar Superior:  $ 28.000 (se retienen $ 7.000).

-Progresar Trabajo: $ 35.000 sin retención.

El 80% del monto se cobra mensualmente, y el 20% restante se paga al acreditar la regularidad académica al año siguiente. Estudiantes universitarios y terciarios que cursan su primer año están sujetos a esta retención, que se libera al presentar la certificación de regularidad. 

Quienes ya avanzaron en sus carreras pueden acceder al monto completo, siempre que mantengan las condiciones académicas exigidas. Durante enero, miles de beneficiarios están recibiendo el pago del 20% acumulado durante 2025, además de las cuotas estímulo por mérito académico. Estos montos extras pueden alcanzar los $56.000 o $63.000 según el momento de inscripción del año anterior.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Becas Progresar: qué tenés que hacer para saber si cobrás en febrero

Becas Progresar: qué tenés que hacer para saber si cobrás en febrero

Becas Sakharov 2026: dos semanas en Europa para defender los derechos humanos

Becas Sakharov 2026: dos semanas en Europa para defender los derechos humanos

Lo más popular
Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
1

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Historias de policías buenos y de policías malos
2

Historias de policías buenos y de policías malos

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
3

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos
4

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”
5

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires
6

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Más Noticias
Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Comentarios