Becas Progresar: ¿hay inscripciones abiertas en febrero de 2026 y cuál es el monto que se cobra?

La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó que las Becas Progresar seguirán vigentes durante 2026, detallando los procesos necesarios para que los estudiantes accedan a este recurso económico. El programa busca incentivar la permanencia escolar en los niveles obligatorio, superior y de formación profesional. Para calificar, los aspirantes deben cumplir con requisitos específicos tanto en su rendimiento académico como en su situación socioeconómica actual.
El beneficio mensual se estableció en $35.000 para todas sus variantes, aunque la modalidad de cobro presenta una división clara. Los beneficiarios reciben directamente el 80% del monto, equivalente a $28.000, cada mes. El porcentaje restante queda bajo resguardo del organismo previsional y se libera únicamente cuando el alumno demuestra la finalización de sus compromisos educativos y la regularidad escolar correspondiente.
Todo lo que debés saber para inscribirte o reinscribirte en las becas Progresar 2026
¿Cuáles son las becas Progresar?
-Progresar Obligatorio: Para jóvenes de 16 a 24 años que estén cursando la escuela secundaria.
-Progresar Superior: Orientada a quienes cursan carreras de nivel superior, fomentando la continuidad en los estudios.
-Progresar Trabajo: Dirigido a jóvenes y adultos que buscan completar estudios y acceder a cursos de formación profesional.
Cómo y cuándo inscribirse en febrero 2026
La apertura del registro para el programa suele ocurrir habitualmente entre los meses de marzo y abril, en sintonía con el comienzo de las clases. Aunque todavía falta una confirmación oficial sobre el día exacto, diversos sectores del ámbito educativo prevén que el sistema acepte solicitudes desde el primer día de marzo hasta el cierre de abril. El proceso se gestiona íntegramente de forma digital mediante el portal oficial de las becas, lo que facilita el acceso desde cualquier punto del país.
Resulta fundamental que los interesados revisen la actualización de sus datos personales y familiares en la plataforma Mi ANSES antes de iniciar el trámite, pues esto garantiza una evaluación más ágil. Las autoridades recalcan que la gestión es personal y gratuita, por lo cual desaconsejan el uso de intermediarios. Asimismo, recomiendan proteger la información sensible y evitar la entrega de claves o documentos a terceras personas para prevenir cualquier tipo de estafa o manejo indebido de la cuenta.
Cuál es le monto de cobro de las becas Progresar
-Progresar Obligatorio: $ 28.000 en el primer año (se retienen $ 7.000) y $35.000 a partir del segundo año.
-Progresar Superior: $ 28.000 (se retienen $ 7.000).
-Progresar Trabajo: $ 35.000 sin retención.
El 80% del monto se cobra mensualmente, y el 20% restante se paga al acreditar la regularidad académica al año siguiente. Estudiantes universitarios y terciarios que cursan su primer año están sujetos a esta retención, que se libera al presentar la certificación de regularidad.
Quienes ya avanzaron en sus carreras pueden acceder al monto completo, siempre que mantengan las condiciones académicas exigidas. Durante enero, miles de beneficiarios están recibiendo el pago del 20% acumulado durante 2025, además de las cuotas estímulo por mérito académico. Estos montos extras pueden alcanzar los $56.000 o $63.000 según el momento de inscripción del año anterior.