Becas Progresar: ¿hay inscripciones abiertas en febrero de 2026 y cuál es el monto que se cobra?

Cómo y cuándo inscribirse en febrero 2026

La apertura del registro para el programa suele ocurrir habitualmente entre los meses de marzo y abril, en sintonía con el comienzo de las clases. Aunque todavía falta una confirmación oficial sobre el día exacto, diversos sectores del ámbito educativo prevén que el sistema acepte solicitudes desde el primer día de marzo hasta el cierre de abril. El proceso se gestiona íntegramente de forma digital mediante el portal oficial de las becas, lo que facilita el acceso desde cualquier punto del país.