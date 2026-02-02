Cuáles son los celulares que más bajaron de precio tras la quita de los impuestos

A mediados de enero de 2026, los aranceles sobre los celulares importados pasaron de un 9,5% a anularse por completo. El objetivo de esta alícuota cero apuntaba a reducir los valores de mercado y facilitar el acceso a la tecnología, sin la necesidad de realizar viajes al exterior para buscar equipos a mitad de costo. Sin embargo, diversos informes revelaron que la retracción de los importes no fue tan instantánea.
De acuerdo con un relevamiento realizado por el medio iProfesional sobre 320 modelos publicados en plataformas digitales, los precios de los terminales bajaron en promedio un 2,1% en pesos luego de la quita de gravámenes a las unidades del exterior. En contraste, la fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio de Córdoba advirtió que la merma no fue generalizada entre la primera y la última semana de enero, observándose una marcada heterogeneidad según el producto.
Algunos especialistas ya habían anticipado que la eliminación de tasas no se iba a reflejar inmediatamente en la etiqueta. Marcelo Bellucci, periodista especializado, señaló que la medida se veía empañada por otros aspectos de la economía argentina, como el 21% del IVA, los gastos de logística de los importadores, los insumos atados al dólar y el tipo de cambio oficial.
Las marcas que más bajaron de precio
El comportamiento de las cifras en las vidrieras virtuales —principalmente en Mercado Libre— muestra una disparidad notable según la gama del equipo. Mientras que los dispositivos de categoría baja registraron una caída del 2,6% y los de segmento alto retrocedieron un 0,8%, el escalafón medio sorprendió con un movimiento inverso: sus cotizaciones aumentaron un 1,3%.
En el desglose por marcas, Apple fue la que más rápido acusó el impacto de la normativa con un descenso del 6,5% en sus modelos iPhone. Le siguieron Samsung (-3%) y Motorola (-1,6%). En la otra vereda se ubicó Xiaomi, que registró un incremento promedio del 4,2% a pesar del nuevo contexto impositivo.
La brecha entre el anuncio y la góndola
Desde la fundación Ecosur explican que, técnicamente, la eliminación del arancel debería traducirse en una reducción cercana al 7% en dólares. Sin embargo, el recorte observado hasta ahora es apenas parcial. Según los expertos consultados por iProfesional, esto se debe a dos factores:
1. El origen del producto: Las mayores bajas se dieron en equipos 100% importados. Los de fabricación o ensamblado nacional todavía no reflejan el efecto completo, aunque se espera que lo hagan gradualmente.
2. El stock remanente: Muchos vendedores aún ofrecen unidades que fueron adquiridas cuando los aranceles del 9,5% todavía estaban vigentes. Hasta que no se renueve el inventario con el nuevo costo de reposición, el alivio al bolsillo no será íntegro.
El peso de los impuestos en Argentina
A pesar de este avance hacia el "arancel cero", la carga tributaria en el país sigue siendo un hueso duro de roer. Si bien los impuestos nacionales sobre un equipo importado bajaron de representar el 42% del precio final a principios de 2025 a un 29% en la actualidad, la Argentina sigue siendo cara en términos comparativos.
Hoy, solo por carga impositiva, un celular en el mercado local es un 40% más costoso que en Estados Unidos. Si a esto se le suman los márgenes de ganancia de los intermediarios y los costos logísticos, la brecha se ensancha todavía más.