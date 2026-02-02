Cuáles son los celulares que más bajaron de precio tras la quita de los impuestos

De acuerdo con un relevamiento realizado por el medio iProfesional sobre 320 modelos publicados en plataformas digitales, los precios de los terminales bajaron en promedio un 2,1% en pesos luego de la quita de gravámenes a las unidades del exterior. En contraste, la fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio de Córdoba advirtió que la merma no fue generalizada entre la primera y la última semana de enero, observándose una marcada heterogeneidad según el producto.